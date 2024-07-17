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大聯盟明星賽首度開轟　大谷翔平感想：鬆了一口氣

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天在美國職棒大聯盟明星賽開轟，也是生涯頭一遭，賽後大谷翔平接受媒體訪問談到今年明星賽感想。

大谷翔平今天在明星賽2打數敲出1支3分砲，選到1次四壞球，被三振1次，替球隊跑回1分，第7局被換代打退場，大谷翔平成為自2007年鈴木一朗場內全壘打後，再度有日本球員於大聯盟明星賽開轟，同時是史上第一位在明星賽直接將球給轟出全壘打牆外的日本球員。

賽後受訪時大谷翔平提到，「以前在明星賽沒有打得很好，能夠擊出好球，鬆了一口氣，只是想按照平常方式打擊，希望在賽季中保持好的打擊狀態。」

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他表示，如果可以的話，當然想要拿單場最有價值球員，是一個很大的榮譽，很榮幸可以打明星賽，「我的工作已經完成，是美好的一天，很喜歡今天的比賽，首要任務是與道奇隊一起贏球，很榮幸代表道奇隊來打明星賽，無論是打多少次都可以。」

今天對決奧克蘭運動家隊「火球男」米勒（Mason Miller），結果遭到三振，大谷翔平坦言，「米勒投球很有威力，包括滑球也投得很好。」

在明星賽看到費城人隊哈波（Bryce Harper）的練習讓大谷印象深刻，他說，「我們一起打擊練習，從中觀察他的訓練方式，學習到很多，之後可以融入訓練。」至於洋基隊索托（Juan Soto）表達想要當隊友，大谷回應，「對我來說是很大的榮譽。」

打完明星賽對接下來例行賽有影響嗎？大谷翔平認為，「全明星賽是獨立的事件，之後回到各自的球隊，大家會專注於自己的球隊表現，能與來自不同球隊的球員比賽很特別，能跟高水準的球員一起比賽，也是很特別。」他表示，「今年只有擔任指定打擊，所以調整比較簡單。是不是帶來好結果還不確定。」

在明星賽開轟，大谷翔平表示，「很希望能在這樣難得的比賽中擊出全壘打，所以打出那一擊後，感覺鬆了一口氣，打完明星賽希望盡快回到洛杉磯，度過一個愉快假期，為下半季做準備。」

此外，今天賽前走紅毯，大谷翔平直接把愛犬「Decopin」圖案直接繡在西裝外套內側，但沒有把愛犬帶到明星賽，大谷翔平透露，「擔心萬一上廁所會比較麻煩，所以讓牠在家裡，一開始西裝外套考慮棕色和白色，最後決定把Decopin的圖案加到內襯。」

▲美國職棒明星賽大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲美國職棒明星賽大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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