林子偉守備失誤+瑕疵　古久保：可能沒那麼熟悉



▲林子偉。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿17日13比6打敗味全龍，但樂天外野手林子偉守備發生失誤與瑕疵，賽後樂天日籍總教練古久保健二表示，「最近沒有固定守備位置，可能比較沒那麼熟悉。」

樂天洋投霸威斯（Manny Banuelos）今天先發5局，用了100球，61個好球，被擊出9支安打，投出5次三振，2次四壞球，失5分，4分自責分，拿到本季第7勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到霸威斯表現，古久保健二認為，「用球數還是很多，第5局失掉2分，是中外野手有點判斷錯誤，因為用球數多，守備時間就長，球數很常投到2好3壞，野手就比較辛苦。」

今天林子偉在外野守備發生1次接球失誤，還有1次飛球判斷瑕疵，造成球隊失分，古久保健二表示，「以他的能力來說綽綽有餘，因為能力高，最近沒有固定的守備位置，可能是這樣比較沒有那麼熟悉，這部份我也會再想一下，原本就是想說超前比數，後半段就會讓他下來休息，對他也是有點不好意思。」

今天樂天打線敲出20支安打，改寫本季球隊單場新高，古久保健二坦言，「在這麼多安打的時候，隔天都會比較擔心一點，今天打線發揮非常好，加上2出局之後的得分，當然也還有一些幸運球的產生，守備還是有些小瑕疵，還有狀況的判斷，還需要去修正，還會再跟選手叮嚀。」

此外，今天樂天中繼投手王志煊第7局登板，投了12球臨時退場，根據球團說明，王治煊是左手指起水泡，已經沒有大礙。