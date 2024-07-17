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樂天打線狂掃20安改寫本季新高　13比6打敗味全

記者陳立勳／桃園報導

味全龍17日在桃園球場交手樂天桃猿，味全推出左投王維中先發，對上樂天洋投霸威斯（Manny Banuelos），本場樂天打線狂掃20支安打，寫下本季球隊單場最多，包括先發9人全員安打，終場13比6打敗味全。

樂天第2局率先得分，馬傑森擊出右外野安打，嚴宏鈞擊出游擊方向內野安打，林子偉擊出右外野安打，馬傑森衝回本壘遭到觸殺，林立擊出左外野安打，帶有2分打點，後面林立成功盜上二壘，靠著兩次暴投回到本壘得分。

味全第3局有所回應，王順和擊出左外野安打，郭天信擊出中外野安打，吉力吉撈．鞏冠補上中外野二壘安打，有2分打點，張政禹擊出右外野安打，瑪仕革斯．俄霸律尼擊出游擊滾地球形成雙殺，不過吉力吉撈．鞏冠回到本壘得分，幫助球隊扳平比數。

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5局上味全重啟攻勢，吉力吉撈．鞏冠敲安上壘，瑪仕革斯．俄霸律尼選到四壞球保送，李凱威擊出中外野二壘安打，有2分打點，5局下樂天有分數進帳，陳晨威安打上壘打，成功盜上二壘，梁家榮擊出中外野安打，先送回1分，朱育賢補上右外野二壘安打，再打下1分，味全換投呂詠臻，卻被馬傑森敲出安打，樂天打下超前分。

樂天第6局用4支安打攻下3分，第7局持續追加2分，雖然味全8局上得到1分，但樂天8局下拿回2分，結果7分差勝出。

霸威斯先發5局，用了100球，61個好球，被擊出9支安打，投出5次三振，2次四壞球，失5分，4分自責分，拿到本季第7勝。

王維中先發4.2局，用了94球，59個好球，被擊出10支安打，投出2次三振，1次四壞球，丟掉6分自責分，承擔本季第6敗。

▲樂天桃猿馬傑森。（圖／樂天桃猿提供）
▲馬傑森。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 中職樂天桃猿

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