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不敢多想12強　陳冠宇更大目標：證明自己整季健康

▲▼中職樂天桃猿對統一獅-陳冠宇 。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳冠宇。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿左投陳冠宇今年表現出色，入選本周中華職棒明星賽中華隊名單，陳冠宇表示，「現階段球季還有目標要完成。」

本季陳冠宇32場後援，戰績1勝1敗14中繼1次救援成功，投了30.2局，被擊出21支安打，沒有任何全壘打，有25次三振，10次四死球，防禦率2.05，WHIP值0.91。

2019年陳冠宇曾經代表中華隊參加世界12強賽，今年陳冠宇入選中職明星賽中華隊陣容，頗有機會再戰12強賽，陳冠宇坦言，「不會特別去想12強，現階段球季還有目標要完成，像是健康這部分，沒有一整年固定在一軍，對於後面不敢多想。」

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陳冠宇表示，「在日本那幾年身體都蠻健康，有好的投球機制，幫助受傷機率降低，但回到台灣有遇到受傷，這是想要改變的，如果到年底，狀況都能維持，當然希望替中華隊效力。」

今年擔任球隊主力牛棚投手，陳冠宇表示，「現階段希望身體是健康的，包括球隊如果還有季後賽，對我來說才是最重要，如何證明自己整年都可以健康，還是要去努力，目前還算順利，希望繼續維持。」

此外，陳冠宇認為，「如果中華隊教練團覺得我還有能力，12強賽當然願意效力，高層級比賽要選當下狀況好的，如果狀況不好，投起來沒自信，也不是好事，明星賽能被選入中華隊很開心，代表上半季表現還不錯。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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