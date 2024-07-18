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葉總評王維中「狀況好」　觀察魔鷹想到前和信鯨洋砲

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）
▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／桃園報導

味全龍昨天6比13輸給樂天桃猿，味全左投王維中先發4.2局丟6分，味全總教練葉君璋認為，「看起來狀況是好的。」

昨天王維中先發4.2局，用了94球，59個好球，被擊出10支安打，投出2次三振，1次四壞球，丟掉6分自責分，承擔本季第6敗。

樂天開路先鋒林立昨天賽後提到，雖然球隊對戰王維中打了蠻多安打，但真正打紮實的安打沒有幾支，葉君璋表示，「看起來狀況是好的，只是投球細節上需要做更多調整，有時候不是只注意一件事就好，包括配球與控球等，狀況沒有不好，加上對方也是蠻瞭解他，需要多留意。」

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味全外野手董秉軒昨天是本季首度一軍出賽，4打數敲出2支安打，葉君璋表示，「因為每個人特質不一樣，要先瞭解自己，今天比較瞭解自己的狀況，這一點是差別比較大。」

此外，台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）昨天掃出本季第19轟，持續穩居聯盟領先，葉君璋坦言，「魔鷹有辦法在日本打，就是有一定能力，有美國的身體能力，到日本學到比較細膩的東西，來台灣有不錯的表現，就像以前1998年和信鯨隊洋砲泰甘力（Telmanch Gainey），打擊也是蠻恐怖的，一樣是相同路徑來台的洋砲，都不會差太多。」

至於未來聯盟要不要多開放洋將或洋砲，葉君璋認為，「只要公平都可以，是可以考慮，只要比賽精彩，能吸引球迷都是好事，以前早期也都有3洋砲。」

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