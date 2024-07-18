切換牛棚任務沒問題　徐若熙：我熱身蠻快的



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍投手徐若熙近期轉調牛棚，昨天少見單局丟掉3分，對於角色之間轉換，徐若熙表示，「準備上沒有太大問題。」

由於控管年度投球局數，徐若熙上禮拜調往牛棚出賽，本季首次後援出賽，面對中信兄弟，後援1局用了22球，17個好球，被擊出2支安打，投出2次三振，最快球速投到157公里，拿到生涯第一次中繼成功。

昨天徐若熙中繼登板，遭遇樂天桃猿，用了24球，19個好球，被擊出4支安打，投出1次三振，丟掉3分自責分，最快球速157公里。

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談到昨天投球內容，徐若熙表示，「其實狀況都還好，就跟先發投手一樣投法，先發投手當然不可能一直拚直球，投中繼用直球比例會多一點，昨天主要是直球與曲球被敲安打比較多。」

本季徐若熙已經投了56.1局，球隊設定今年局數落在80局左右，為了謹慎使用，先發與牛棚將有可能交替出賽，徐若熙坦言，「高中就有碰過類似狀況，準備上沒有太大問題，我熱身蠻快的。」

味全龍總教練葉君璋昨天開玩笑說，有提醒徐若熙投中繼不要一直催球速，徐若熙表示，「上場就是把自己最好一面表現出來，不可能因為對方抓直球打，就不投直球，該用力還是要用力投，球速方面就是順其自然。」