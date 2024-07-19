富邦新洋投中文譯名公布　藍力報到「BLUE POWER」



▲富邦悍將洋投藍力。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將新洋投Aaron Leasher已與球隊報到並隨隊訓練，本次悍將球團再次舉辦「Aaron Leasher中文譯名票選活動」同樣有萬名球迷參加，最後由「藍力」以約200票差距勝出。

藍力得知球團開放球迷投票選出中文名覺得相當有趣，在知道「藍力」為最高票後，也很興奮地希望自己可以投出充滿「BLUE POWER」的投球表現！

本次開放投票譯名共有「萊斯」、「里斯」、「藍振」、「藍力」四個選項，活動期間共有超過萬名球迷參與投票，「藍力」獲得將近4000張的選票排名第一，領先第二名的「萊斯」只有約200票的差距，悍將也將從參與投票的球迷中，抽出藍力親筆簽名球的得主，共同期待藍力與悍將一起投出「BLUE POWER」！

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28歲藍力是一名左投手，在2017年美國職棒選秀會被聖地牙哥教士隊以第6輪選進開啟職業生涯，最高層級曾上到3A，今年球季則轉往獨立聯盟大西洋聯盟發展，加入史泰登島渡輪鷹隊。

藍力本季在大西洋聯盟表現亮眼，出賽12場投73.1局繳出7勝2敗、防禦率2.21的成績，另外有66次三振，防禦率暫居該聯盟第一、勝投則排名第二，且擁有優異的吃局數能力，12場出賽中有8場優質先發，更有4場比賽先發投超過7局，並獲選6月份單月最佳投手，來台前還入選大西洋聯盟明星隊最佳先發投手。