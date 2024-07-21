運動雲

>

王建民揮空「不算漏氣」　洪總意外奪冠：我是比賽型

記者陳立勳／台北報導

2024年中華職棒明星賽21日賽前活動「叫恁總欸出來打」，最後洪一中以1020分勇奪冠軍，洪一中表示，「很意外。」

以1020分勇奪冠軍，洪一中表示，「第一個反應是很喘，很久沒有打這麼多球，很意外，不知道是怎麼算分數的，可能是年紀越大，範圍比較寬，評分標準越寬，我直覺是平野惠一打得比較好，我不知道為什麼會拿第一名，可能是用歲數來看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

 ▲▼ 2024中職明星賽叫恁總誒出來打，洪一中。（圖／記者李毓康攝）
▲洪一中。（圖／記者李毓康攝）  

王建民今天打擊時一度連續揮空3球，洪一中表示，「那不算漏氣，我們也蠻常出現，不是打擊教練或是守備教練，他是投手教練，雖然平常會拿教練棒，但都是很輕的，打投手丘滾地球，很少用力打，所以要他用力，有時候用力過猛會打不準，偶爾都會有這樣的狀況，明星賽大家開心就好。」

洪一中透露，「平野惠一教練有提醒我小心，太久沒打的話會閃到腰，以前有類似經驗，不過今天還好，雖然有點疲勞，但不至於閃到腰。」

意外拿到冠軍，洪一中表示，「可以拿這個成績回家給老婆炫耀，在大巨蛋比賽不管是誰，都是很舒適的環境，有這麼好的環境打球，只是我比較意外沒有揮空，賽前試打還有一顆揮空，可能我是比賽型選手。」

被問到明年如果有跨欄大賽，是不是考慮參加，洪一中笑說，「我想跨欄變成我的專利，不輕易展露出來，可以當裁判。」

▲▼ 2024中職明星賽叫恁總誒出來打，洪一中。（圖／記者李毓康攝）
▲洪一中。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職明星賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王建民連3揮空「腳會抖」　平野：大家把我當搞笑藝人

王建民連3揮空「腳會抖」　平野：大家把我當搞笑藝人

周思齊明星賽最後一戰　葉總安排替補守外野

周思齊明星賽最後一戰　葉總安排替補守外野

林襄「臭馬傑森」應援　馬傑森：很專心在打擊

林襄「臭馬傑森」應援　馬傑森：很專心在打擊

馬傑森訂製匾額「滿滿愛心」　周思齊評價打擊不給面子

馬傑森訂製匾額「滿滿愛心」　周思齊評價打擊不給面子

中職明星賽第二戰先發陣容公布　徐若熙強碰勝騎士

中職明星賽第二戰先發陣容公布　徐若熙強碰勝騎士

大谷翔平生涯800安　道奇延長11局再見安力克紅襪

大谷翔平生涯800安　道奇延長11局再見安力克紅襪

「臭馬傑森」應援引熱議　林襄：明星賽好玩啊

「臭馬傑森」應援引熱議　林襄：明星賽好玩啊

曾總配合搞笑抗議橋段　談王建民登板：可能需要冰敷

曾總配合搞笑抗議橋段　談王建民登板：可能需要冰敷

林安可明星賽連2年開轟　全壘打大賽擊敗魔鷹不敢想

林安可明星賽連2年開轟　全壘打大賽擊敗魔鷹不敢想

明星賽止敗奪首勝　古林睿煬：壓力完全解除

明星賽止敗奪首勝　古林睿煬：壓力完全解除

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

熱門新聞

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

林襄「臭馬傑森」應援　馬傑森：很專心在打擊

中職明星賽第二戰先發陣容公布　徐若熙強碰勝騎士

「臭馬傑森」應援引熱議　林襄：明星賽好玩啊

大谷翔平生涯800安　道奇延長11局再見安力克紅襪

球迷鼓譟練投1球　王建民被拱登板：沒有辦法

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

2林襄「臭馬傑森」　馬傑森：專心

3明星第二戰先發　徐若熙碰勝騎士

4「臭馬傑森」應援　林襄：好玩啊

5大谷翔平800安　道奇11局再見安

最新新聞

1高志綱蹲捕　潘威倫明星賽用2球

2高柏鎧歸化變數　張承中稱籃協小媳婦

3栗山英樹來台訪明星賽擁抱王柏融

4王威晨「重外型」　吳念庭：魅力

5曾總實驗室讓曾子祐守三壘

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

台鋼雄鷹洋砲魔鷹狂掃23轟　預賽第一之姿闖21日決賽！

模仿郭泰源動作飆速146公里　拿莫．伊漾奪野手速球王冠軍

60名啦啦隊女孩齊聚應援！　史上最香開場舞明星賽登場

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

大谷翔平牽老婆走紅毯　將「愛犬」繡進西裝內

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366