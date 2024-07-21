王建民揮空「不算漏氣」　洪總意外奪冠：我是比賽型

記者陳立勳／台北報導

2024年中華職棒明星賽21日賽前活動「叫恁總欸出來打」，最後洪一中以1020分勇奪冠軍，洪一中表示，「很意外。」

以1020分勇奪冠軍，洪一中表示，「第一個反應是很喘，很久沒有打這麼多球，很意外，不知道是怎麼算分數的，可能是年紀越大，範圍比較寬，評分標準越寬，我直覺是平野惠一打得比較好，我不知道為什麼會拿第一名，可能是用歲數來看。」

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▲洪一中。（圖／記者李毓康攝）

王建民今天打擊時一度連續揮空3球，洪一中表示，「那不算漏氣，我們也蠻常出現，不是打擊教練或是守備教練，他是投手教練，雖然平常會拿教練棒，但都是很輕的，打投手丘滾地球，很少用力打，所以要他用力，有時候用力過猛會打不準，偶爾都會有這樣的狀況，明星賽大家開心就好。」

洪一中透露，「平野惠一教練有提醒我小心，太久沒打的話會閃到腰，以前有類似經驗，不過今天還好，雖然有點疲勞，但不至於閃到腰。」

意外拿到冠軍，洪一中表示，「可以拿這個成績回家給老婆炫耀，在大巨蛋比賽不管是誰，都是很舒適的環境，有這麼好的環境打球，只是我比較意外沒有揮空，賽前試打還有一顆揮空，可能我是比賽型選手。」

被問到明年如果有跨欄大賽，是不是考慮參加，洪一中笑說，「我想跨欄變成我的專利，不輕易展露出來，可以當裁判。」



▲洪一中。（圖／記者李毓康攝）