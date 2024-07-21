王建民連3揮空「腳會抖」　平野：大家把我當搞笑藝人

記者陳立勳／台北報導

2024年中華職棒明星賽21日賽前活動「叫恁總欸出來打」，最後洪一中以1020分拿下冠軍，王建民排名第二，結束後王建民直呼蠻喘的。



▲王建民。（圖／記者李毓康攝）

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今天賽前參加「叫恁總欸出來打」，王建民打下700分，但過程中出現連續3次揮空，引發全場爆笑，王建民坦言，「真的不太好打，要出力，也是怕揮空，前一次認真打擊是10年前，其實沒有特別練習。」

王建民表示，「蠻佩服教練可以打給選手接，我是覺得蠻喘的，而且腳稍微會抖，真的是太累了。」

至於平野惠一拿到660分，談到冠軍洪一中總教練表現，平野惠一表示，「超級棒，會不會是我丟給他的球丟得很好，所以他也打得很好。」

平野惠一表示，「第一球用短打，是先前應援團長小白訪問說什麼時候要用短打，所以不點不行，把氣氛炒熱才行，與其贏得比賽與獎金，讓球迷開心更重要。」

另外，平野惠一笑說，「沒有想要挑戰全壘打，因為知道打不出去，賽前有說唯一不想輸王建民，但最後還是輸給王建民，我這邊有短打，王建民有3球揮空，這是劇本沒有寫的，像是我的梗是短打，王建民的梗是揮空，我用跨欄進場是被迫的。」

平野惠一表示，「表現超棒的，像是我的梗是短打，王建民的梗是揮空，人都是會發生失誤的。」

第一次參加中職明星賽，平野惠一認為，「跟日本職棒完全不一樣，超棒的，不管是球員或是球迷，都玩得很開心，蠻感謝今年有這個機會，其實我很認真，但大家好像把我當成搞笑藝人，這樣子沒有問題嗎？不過明星賽還是大家開心就好。」



▲平野惠一短打。（圖／記者李毓康攝）