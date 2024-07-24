道奇調查最愛女運動員　大谷翔平毫不猶豫：我老婆

It's Women's Night at Dodger Stadium so we asked the guys to name their favorite female athlete. ???? pic.twitter.com/p8mTopkKLl — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 24, 2024

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今年公開與田中真美子結婚，兩人時常攜手出席公開活動，包括先前大聯盟明星賽一起走紅毯，道奇隊發布訪問影片，被問到最愛的女運動員，大谷翔平馬上答出老婆這個選項。

道奇隊今天在官方社群上發布影片，訪問球員最愛的女運動員，不少道奇球員回答網球天后小威廉絲（Serena Williams），還有足球員哈姆（Mia Hamm）、WNBA狀元克拉克（Caitlin Clark）也是熱門答案，其中赫南德茲（Kike Hernandez）則是提到自己妹妹，至於大谷翔平直接回答就是老婆。

大谷翔平愛妻田中真美子曾是女籃運動員，場上位置為大前鋒，2017年來台參加瓊斯盃，2019年到2023年曾效力於WJBL富士通紅浪女籃隊，2023年宣布引退，今年3月傳出與大谷翔平結婚，今天大谷翔平在影片中回應，也讓不少球迷留言，「大谷回答好棒！」、「大谷就是愛妻」、「超帥」。

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▲大谷翔平與老婆走明星賽紅毯。（圖／取自道奇官方推特）