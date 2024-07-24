運動雲

>

道奇調查最愛女運動員　大谷翔平毫不猶豫：我老婆

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今年公開與田中真美子結婚，兩人時常攜手出席公開活動，包括先前大聯盟明星賽一起走紅毯，道奇隊發布訪問影片，被問到最愛的女運動員，大谷翔平馬上答出老婆這個選項。

道奇隊今天在官方社群上發布影片，訪問球員最愛的女運動員，不少道奇球員回答網球天后小威廉絲（Serena Williams），還有足球員哈姆（Mia Hamm）、WNBA狀元克拉克（Caitlin Clark）也是熱門答案，其中赫南德茲（Kike Hernandez）則是提到自己妹妹，至於大谷翔平直接回答就是老婆。

大谷翔平愛妻田中真美子曾是女籃運動員，場上位置為大前鋒，2017年來台參加瓊斯盃，2019年到2023年曾效力於WJBL富士通紅浪女籃隊，2023年宣布引退，今年3月傳出與大谷翔平結婚，今天大谷翔平在影片中回應，也讓不少球迷留言，「大谷回答好棒！」、「大谷就是愛妻」、「超帥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大谷翔平與老婆走明星賽紅毯。（圖／取自道奇官方推特）
▲大谷翔平與老婆走明星賽紅毯。（圖／取自道奇官方推特） 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大都會強化外野深度　簽下前美聯金手套

大都會強化外野深度　簽下前美聯金手套

道奇35歲8勝左投被DFA　前東家紅襪有興趣

道奇35歲8勝左投被DFA　前東家紅襪有興趣

初體驗王建民威力　洪總：伸卡球還是厲害

初體驗王建民威力　洪總：伸卡球還是厲害

「接到球就知道是嘟嘟」　高志綱回憶湧現：42歲還是準

「接到球就知道是嘟嘟」　高志綱回憶湧現：42歲還是準

王建民K中陳金鋒夢幻場景　林安可：真的超好笑

王建民K中陳金鋒夢幻場景　林安可：真的超好笑

意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了

意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了

明星賽夢幻對決下落幕！林安可致勝安、鞏冠2分彈　中華勝明星

明星賽夢幻對決下落幕！林安可致勝安、鞏冠2分彈　中華勝明星

江坤宇簽約日本運動品牌　最愛明星賽限定「紅手套」

江坤宇簽約日本運動品牌　最愛明星賽限定「紅手套」

老搭檔高志綱蹲捕　潘威倫最終明星賽登板只用2球

老搭檔高志綱蹲捕　潘威倫最終明星賽登板只用2球

爆料王威晨「注重外型」　吳念庭：球星魅力不用說

爆料王威晨「注重外型」　吳念庭：球星魅力不用說

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

熱門新聞

王建民投太準讓戴培峰劇本失敗　雙國家隊鐵捕換護具要珍藏

林子偉本季首轟！桃猿9局下大反攻　陳晨威再見安打逆轉獅　

台中停班停課！台鋼對兄弟延賽　中職24日3地比賽都不打

大逆風反方向照樣開轟　張育成：打到球心滿Lucky的！

霹靂舞之王孫振扛奧運掌旗官　聽候「學姊」戴資穎分配

王柏融慫恿打擊陳金鋒說「他很皮」　接到王建民道歉電話了　　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王建民投太準讓戴培峰劇本失敗

2林子偉本季首轟！陳晨威再見安逆轉

3洲際台鋼對兄弟延賽　中職24日比賽都不打

4張育成大逆風反方向全壘打

5孫振扛掌旗官　聽學姊戴資穎分配

最新新聞

1巴黎奧運「2大性感女神」起底！性感照曝

2最愛女運動員　大谷翔平：我老婆

3大都會強化外野　簽前美聯金手套

4道奇35歲左投被DFA　前東家興趣

5巴黎奧運開幕　傳席琳狄翁、女神卡卡獻唱

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

巴黎奧運拳擊代表隊

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

新北國王TPBL首輪第7順位選中陳將双　他缺席選秀會

杰戈生涯首勝歸功隊友守備！　鋒總按讚：慢慢熟悉中職打者

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366