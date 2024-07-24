大都會強化外野深度　簽下前美聯金手套



▲小布萊德利。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒紐約大都會隊為了補強外野深度，根據美國媒體報導，大都會隊以小聯盟合約簽下前波士頓紅襪隊34歲明星外野手小布萊德利（Jackie Bradley Jr.）。

擁有11年大聯盟資歷，小布萊德利待過紅襪隊、密爾瓦基釀酒人隊、多倫多藍鳥隊、堪薩斯皇家隊，總計出賽1182場，轟出109支全壘打，449分打點，打擊率0.225。

2016年小布萊德利入選明星賽，2018年拿過外野金手套獎，在美國聯盟冠軍戰拿到最有價值球員，去年6月被皇家隊釋出，今年和美國獨立聯盟的大西洋聯盟長島鴨隊簽約，正好與台灣旅美投手陳偉殷同隊。

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根據美國媒體報導，目前小布萊德利在長島鴨隊連續28場比賽敲安，寫下隊史最長紀錄，今年累積出賽40場，打擊率0.400，上壘率0.476，長打率0.727。

大都會想要增加外野板凳深度，以小聯盟合約簽下小布萊德利，將前往3A報到，大都會目前外野陣容包括貝德（Harrison Bader）、尼莫（Brandon Nimmo）、泰勒（Tyrone Taylor）、史都華（DJ Stewart）、麥克尼爾（Jeff McNeil）與加梅爾（Ben Gamel）等人，馬提（Starling Marte）目前仍在傷兵名單。