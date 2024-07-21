「接到球就知道是嘟嘟」　高志綱回憶湧現：42歲還是準



▲高志綱與潘威倫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

2024年中華職棒明星賽今天第二場，最後一次參加明星賽的42歲投手「嘟嘟」潘威倫最後一次在明星賽登板，由老搭檔高志綱親自上去蹲捕。

潘威倫今年季後即將引退，最後一次參加明星賽，代表中華職棒明星隊出賽，今天在5局下登板，老搭檔高志綱也從中華隊首席教練身份，立刻穿上捕手裝備上場蹲捕，結果潘威倫只用2球讓劉基鴻擊出滾地球出局。

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談到今天緊急上場蹲捕，高志綱表示，「沒有想到還能接潘威倫的球，一開始葉君璋總教練對著他比手畫腳，還不知道怎麼回事，後來確定要我來接潘威倫的一人次投球，才趕快去穿護具。」

高志綱表示，「當下只是想說把球接好，接到球的瞬間，就知道是潘威倫投的球，很熟悉的感覺，因為球的位移與進壘角度，可以在這個年紀，還投得這麼準，真的非常不容易。」

再次與潘威倫搭配，高志綱坦言，「像是2009年總冠軍戰的再見三振，拿到3連霸的回憶有閃了一下，在大巨蛋打球真的很舒服，大家期待很久的場地，雖然我已經退休，但對於台灣棒球來說是很大的一步，選手與教練都很喜歡在這個場地比賽，希望場地可以越來越好，選手可以把握每一次機會。」

此外，高志綱表示，「其實洪一中總教練和彭政閔他們都很久沒打，蠻意外都能打到球，張建銘也是一樣，真的是蠻厲害。」

高志綱開玩笑說，「有問王建民對陳金鋒投觸身球是不是故意，王建民澄清真的是手滑。」