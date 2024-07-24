台鋼網羅郭阜林火力更堅強　選穿59號象徵「無酒」



▲台鋼雄鷹買斷郭阜林合約。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹主動以現金交易統一7-ELEVEn獅內野手郭阜林，其中新背號選擇59，代表著「無酒」，時時刻刻記得過去的酒駕事件。

今天統一與台鋼發出新聞稿，台鋼雄鷹球團以現金轉隊費，透過交易向統一7-ELEVEN獅球團獲得郭阜林選手，台鋼雄鷹球團將依照中華職棒大聯盟規定報備新加盟選手郭阜林之交易轉隊程序，今日郭阜林向台鋼雄鷹正式報到，穿上59號球衣。

談到交易考量，台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，「今年球隊是第一年打一軍，上半季到現在，球迷反應非常熱烈，澄清湖主場觀眾平均人數將近7千，獲得很多球迷支持，為了回報球迷，讓戰力增強，希望更有競爭力，讓球迷看到有品質的比賽內容，重點在於投手戰力與板凳深度，一直思考交易可能。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉東洋坦言，「要在季中馬上補進牛棚投手不簡單，因此思考如何讓火力更堅強，可以活化球隊內部競爭力，今年是球隊打一軍第一年，透過交易引進更多好選手，今年季中選秀時就有思考人選與可能性，郭阜林可以守一壘和三壘，也是擔任代打很適合的人選，後半段代打的長打能力，是球隊所欠缺，他是合適的人選。」

同時劉東洋表示，「很謝謝統一獅球團與蘇泰安領隊，有成人之美，郭阜林在獅隊出賽空間被壓縮，獅隊很大方成全這樁美事，好的選手有更多舞台可以發揮，雙方有很高共識。」

此外，郭阜林穿上59號球衣，劉東洋表示，「之前郭阜林有酒駕的問題，現在轉到台鋼，過去犯過這個錯，經過這幾年，蠻認真反省這件事，球隊吸收他，球隊也要概括承受，59號是希望他時時刻刻對於自己的警惕，更加珍惜這個舞台，不要再犯這個錯誤，在台鋼以年輕球員為主的球隊，成為未來年輕球員的榜樣。」