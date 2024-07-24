運動雲

>

台鋼網羅郭阜林火力更堅強　選穿59號象徵「無酒」

▲台鋼雄鷹買斷郭阜林合約。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹買斷郭阜林合約。（圖／台鋼雄鷹提供） 

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹主動以現金交易統一7-ELEVEn獅內野手郭阜林，其中新背號選擇59，代表著「無酒」，時時刻刻記得過去的酒駕事件。

今天統一與台鋼發出新聞稿，台鋼雄鷹球團以現金轉隊費，透過交易向統一7-ELEVEN獅球團獲得郭阜林選手，台鋼雄鷹球團將依照中華職棒大聯盟規定報備新加盟選手郭阜林之交易轉隊程序，今日郭阜林向台鋼雄鷹正式報到，穿上59號球衣。

談到交易考量，台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，「今年球隊是第一年打一軍，上半季到現在，球迷反應非常熱烈，澄清湖主場觀眾平均人數將近7千，獲得很多球迷支持，為了回報球迷，讓戰力增強，希望更有競爭力，讓球迷看到有品質的比賽內容，重點在於投手戰力與板凳深度，一直思考交易可能。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉東洋坦言，「要在季中馬上補進牛棚投手不簡單，因此思考如何讓火力更堅強，可以活化球隊內部競爭力，今年是球隊打一軍第一年，透過交易引進更多好選手，今年季中選秀時就有思考人選與可能性，郭阜林可以守一壘和三壘，也是擔任代打很適合的人選，後半段代打的長打能力，是球隊所欠缺，他是合適的人選。」

同時劉東洋表示，「很謝謝統一獅球團與蘇泰安領隊，有成人之美，郭阜林在獅隊出賽空間被壓縮，獅隊很大方成全這樁美事，好的選手有更多舞台可以發揮，雙方有很高共識。」

此外，郭阜林穿上59號球衣，劉東洋表示，「之前郭阜林有酒駕的問題，現在轉到台鋼，過去犯過這個錯，經過這幾年，蠻認真反省這件事，球隊吸收他，球隊也要概括承受，59號是希望他時時刻刻對於自己的警惕，更加珍惜這個舞台，不要再犯這個錯誤，在台鋼以年輕球員為主的球隊，成為未來年輕球員的榜樣。」

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

大谷翔平雙安3打點　道奇5比2擊退巨人收下5連勝

大谷翔平雙安3打點　道奇5比2擊退巨人收下5連勝

快訊／統一獅交易郭阜林　台鋼雄鷹現金買斷合約

快訊／統一獅交易郭阜林　台鋼雄鷹現金買斷合約

道奇調查最愛女運動員　大谷翔平毫不猶豫：我老婆

道奇調查最愛女運動員　大谷翔平毫不猶豫：我老婆

大都會強化外野深度　簽下前美聯金手套

大都會強化外野深度　簽下前美聯金手套

道奇35歲8勝左投被DFA　前東家紅襪有興趣

道奇35歲8勝左投被DFA　前東家紅襪有興趣

初體驗王建民威力　洪總：伸卡球還是厲害

初體驗王建民威力　洪總：伸卡球還是厲害

「接到球就知道是嘟嘟」　高志綱回憶湧現：42歲還是準

「接到球就知道是嘟嘟」　高志綱回憶湧現：42歲還是準

王建民K中陳金鋒夢幻場景　林安可：真的超好笑

王建民K中陳金鋒夢幻場景　林安可：真的超好笑

意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了

意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了

明星賽夢幻對決下落幕！林安可致勝安、鞏冠2分彈　中華勝明星

明星賽夢幻對決下落幕！林安可致勝安、鞏冠2分彈　中華勝明星

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

快訊／統一獅交易郭阜林　台鋼雄鷹現金買斷合約

王建民投太準讓戴培峰劇本失敗　雙國家隊鐵捕換護具要珍藏

林子偉本季首轟！桃猿9局下大反攻　陳晨威再見安打逆轉獅　

大逆風反方向照樣開轟　張育成：打到球心滿Lucky的！

台中停班停課！台鋼對兄弟延賽　中職24日3地比賽都不打

王柏融慫恿打擊陳金鋒說「他很皮」　接到王建民道歉電話了　　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅交易郭阜林　台鋼現金買斷

2王建民投太準讓戴培峰劇本失敗

3林子偉本季首轟！陳晨威再見安逆轉

4張育成大逆風反方向全壘打

5洲際台鋼對兄弟延賽　中職24日比賽都不打

最新新聞

1鄭宗哲、李灝宇敲安　莊陳無失分

2用空拍機情蒐紐西蘭女足　加拿大道歉

3統一獅10年沒遺憾　郭阜林：感謝

4大谷翔平擺脫水原一平更快樂自信

5台鋼不公布交易金額　大讚統一獅

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

巴黎奧運拳擊代表隊

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

新北國王TPBL首輪第7順位選中陳將双　他缺席選秀會

杰戈生涯首勝歸功隊友守備！　鋒總按讚：慢慢熟悉中職打者

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

台中19歲外送員慘死…驚悚瞬間曝光！閃紅燈路口攔腰撞上汽運拖板車

凱米最快中午陸警！　暴風圈24日恐罩全台

水上行車畫面曝！凱米環流襲台南　強降雨釀永康多處淹水

凱米來襲「中部列陸警範圍」　盧秀燕抵美5小時緊急返台

林靖恩公園「喝酒同混男街友」 遭赤膊男調戲：晚上不能爬上來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366