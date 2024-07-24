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待在統一獅10年沒遺憾　郭阜林：感謝球迷包容我

▲統一獅郭阜林兩分砲。（圖／記者林敬旻攝）
▲郭阜林。（圖／記者林敬旻攝）  

記者陳立勳／台北報導

台鋼雄鷹宣布用現金交易來統一7-ELEVEn獅33歲內野手郭阜林，離開效力10年的獅隊，郭阜林坦言，「很不捨。」

今天台鋼球團公告以現金轉隊費，透過交易向統一球團獲得郭阜林選手，郭阜林穿上59號球衣，這次交易案是中華職棒史上第9筆以純現金方式完成，前一次是2010年底獅隊以250萬向興農牛換來張泰山。

確定轉戰台鋼，郭阜林表示，「很高興中職交易市場因此活絡，待在統一10年，也有很多感情，回到台南是自己的家鄉，隊友之間都有很多回憶，其實也很不捨，考量到更多的舞台機會，或許來到台鋼有很多機會，想要把握住，可以好好爭取機會。」

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郭阜林認為，「在統一沒有遺憾，這10年很榮幸參與到一次總冠軍，打職棒目標就是總冠軍，現在來到台鋼，希望可以為台鋼拿下一個總冠軍，同時個人目標方面，想要達成生涯百轟里程碑，想要挑戰看看。」

過去曾因為酒駕事件引起軒然大波，郭阜林坦言，「很感謝球迷包容我，無論有好的不好的事情，我都虛心接受，很感謝支持，離開統一心情還是很複雜，不論球迷有沒有繼續支持我，希望繼續為中華職棒球員與教練加油，我會用百分之百力量，報答統一對我的栽培，期許在台鋼有很好的成績，感謝統一促成這次交易。」

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關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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