野馬首秀自評表現及格　卡森斯大讚魔獸是巨星



▲卡森斯。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

TAT亞洲巡迴賽台北站賽事今天正式開打，NBA三大球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）同場出賽，終場台北野馬隊96比83打敗香港黑龍隊，賽後卡森斯表示，「今天表現還算及格。」

本場霍華德13投中6，搶下8個籃板，有1次助攻與1次抄截，攻下18分，卡森斯攻得12分，外帶9個籃板，庫克則是拿到19分，6助攻以及2抄截。

談到今天表現，卡森斯表示，「很高興回到台灣比賽，能贏球都是不容易，一開始彼此之間比較不熟悉，比較混亂一點，相信狀況會越來越好。」

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卡森斯認為，「今天表現還算及格，一開始比較生疏，有不錯的地方，也有需要修正的地方，但最後比賽贏下來才是最重要，還會針對缺點與需要進步的地方調整，很榮幸跟霍華德一起比賽，他是個巨星，從小看他打球，能一起在台灣比賽，很棒的感覺，他是非常棒的人 很榮幸跟他一起比賽。」

比賽中間由於情緒上來，疑似比出不雅手勢，賽後卡森斯笑說，「我是比小指啦。」

至於庫克表示，「很開心跟霍華德與卡森斯一起比賽，比賽很有趣，一開始都蠻興奮，雖然是落後，但狀況還不錯，可以把分數要回來，很開心跟他們一起同隊，前一次同隊是在洛杉磯湖人隊，能一起比賽是很棒的機緣，我在14歲認識卡森斯，從小看霍華德比賽，他們都是名人堂等級的球員，大家都是很有經驗的球員，不會因為落後而被影響，今天感覺就是跟好兄弟與偶像一起打球 。」