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大谷翔平選保送+盜壘　道奇延長10局遭教士再見安

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上聖地牙哥教士隊，本場大谷翔平靠著四壞球上壘，道奇隊第9局牛棚砸鍋被追平，延長賽第10局被敲出再見安打，終場5比6遭教士隊逆轉。

今天大谷翔平擔任指定打擊，排在第1棒，第1局首打席選到四壞球，並且跑出本季第28次盜壘成功，第2局第2打席擊出中外野飛球被接殺，第5局第3打席遭遇日本左投松井裕樹遭到三振，第7局第4打席擊出右外野飛球被接殺，第9局第5打席遭到三振。

總計大谷翔平4打數沒有安打，被三振2次，有1次四壞球保送，還有1次盜壘成功，替球隊跑回1分，打擊率0.311。

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此役道奇隊首局大舉進攻，用4支安打攻下5分，包括畢吉歐（Cavan Biggio）掃出一發2分砲，教士隊第2局打破鴨蛋，馬查多（Manny Machado）揮出中外野陽春全壘打，第3局教士隊再用3支安打換回2分，第9局馬查多、梅里歐（Jackson Merrill）各敲一發陽春砲扳平比數，雙方進入延長賽。

10局上道奇沒有得分，10局下教士隊滿壘狀況下，索拉諾（Donovan Solano）代打敲出左外野再見安打，幫助球隊1分差勝出。

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關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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