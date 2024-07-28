魔獸懷念甕窯雞　休兵日要逛夜市吃雞屁股



▲霍華德。（圖／台北野馬隊提供）

記者陳立勳／台北報導

TAT亞洲巡迴賽台北站賽事28日進行第二天賽程，NBA三大球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）與庫克（Quinn Cook）同場出賽，終場台北野馬隊129比101大勝東海海盜隊，收下2連勝，明天是球隊休假日，霍華德已經有所安排。

本場霍華德投10中6，搶下10個籃板，有2次助攻，攻下14分，霍華德表示，「今天大家狀況都越來越好，也都越來越熟，這是今天打得比較好的原因，每天都是不一樣的狀況，今天大家狀況更好一些，大家也都準備得更好，像是今天德古拉（Samuel Deguara）在籃下掌握度非常高，更積極去進攻，大家心態不會那麼浮躁，狀態都很好。」

昨天與香港黑龍隊比賽，過程中霍華德與前隊友呂蔡瑜倫有一段對話，霍華德透露，「當下他沒有給我太多回應，之前在雲豹隊的時候蠻照顧他，他有一次失投蠻難過，還特別安慰他，只是覺得沒有受到尊重，可能因為聽不懂英文，所以沒有太多回應，會比較難過的是我們以前曾經是隊友，沒有得到善意的回應。」

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至於明天休假日，霍華德透露，「明天會帶卡森斯與庫克出去走一走，帶他們看看台北，多吃點好吃的東西，明天還有公益行程，有時間會去逛逛夜市，吃個雞屁股，特別想要去吃甕窯雞，非常懷念那個味道，臭豆腐跟豬內臟的味道有點像，所以不會特別排斥。」