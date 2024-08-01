富邦「征戰野球」主題日　饒舌歌手小春開球



▲富邦悍將「征戰野球」主題日。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將「征戰野球」主題日在8月10日、11日登場，悍將與密室逃脫知名品牌Miss GAME合作，在新莊棒球場打造出實境解謎遊戲，邀請悍將家人們一同化身棒球英雄，運用你的棒球知識動腦來解謎，8月10日將邀請饒舌歌手小春Kenzy來到新莊棒球場為悍將開球！

「征戰野球」主題日結合漫畫與密室逃脫解謎元素，將悍將球員二次元化，創造出漫畫風格的悍將球星成為主視覺，設置大型主題背板讓大家合影留念，並推出內野進場贈品「悍將漫畫-征戰野球書籤卡」，球迷朋友進場出示內野實體票券或電子票券識別手環即可隨機獲得一款書籤卡，10日贈送李宗賢、申皓瑋、范國宸、曾峻岳款式，11日贈送王正棠、陳仕朋、戴培峰、張育成款式，另外還有隱藏版人物，2天共九款等你來搜集，數量有限送完為止。

悍將與知名密室逃脫品牌Miss GAME合作，共同打造創新的棒球實境解謎活動，將整個解謎地點擴大至新莊棒球場，邀請家人們化身漫畫中的棒球選手，透過遊戲指引，挑戰解開重重難關，成功解謎者還可以獲得限量好禮，一同追尋英雄夢，征服棒球場成為野球英雄！

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富邦悍將10日賽前邀請 「頑童MJ116」成員小春Kenzy為比賽開球，小時候曾受過科班棒球訓練的小春也曾有過職棒夢，但後來選擇音樂之路，但他仍沒有忘記棒球持續關注，不只參加球隊踏上球場，這次更要來到新莊棒球場，為富邦悍將開球！

「征戰野球」主題日兩天賽前下午3點半有舞台活動，讓Fubon Angels 陪你一起解任務！10日「我是漫畫家」要與Fubon Angels一同畫畫猜題來破關，11日「 解謎達人」來和Fubon Angels動一動腦，解決所有機智難題，主題日期間悍將APP也會推出限時任務「邦幫悍將機器人」，讓所有悍將家人一同來解謎。