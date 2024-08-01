滿壘K掉張育成大吼　霸威斯：宣洩出來比較好受

記者陳立勳／新莊報導

樂天桃猿1日3比2險勝富邦悍將，樂天洋投霸威斯（Manny Banuelos）前兩局不太穩定，但最後繳出7局失2分好投，賽後霸威斯點出問題。

霸威斯今天先發7局，用了111球，66個好球，被擊出3支安打，投出5次三振，5次四壞球，失掉2分自責分，拿到本季第8勝，獲選單場最有價值球員。

談到今天表現，霸威斯表示，「今天比賽投得還不錯，但第2局浪費比較多球數，前陣子有對投球機制調整，也試著讓自己更強壯。」

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至於前面投球亂流，霸威斯表示，「可能要回去看一下影片，其實每次比賽後都會看，那時候身體感覺蠻好的，投手丘踩起來也不錯，可能是投球機制有問題，還需要透過影片確認。」

雖然今天只被擊出3支安打，但有5次四壞球，霸威斯坦言，「其實也不想要保送，想要找到方法，不要投這麼多保送，今天隊友在守備方面幫了很多忙，用球數才可以比較精簡。」

第2局三振張育成化解危機，霸威斯表示，「那一局其實蠻挫折，內心有蠻多情緒，當下宣洩出來，感覺會比較好受，每一場比賽中間都會去調整。」

此外，霸威斯表示，「今天投出第一球就覺得感覺還不錯，身體狀況也比較好，第2局有什麼狀況還不太清楚，可能還要看影片，看是哪裡出錯，第3局投手教練也有提醒放輕鬆，投球不要趕，當下做了很大改變，結果有很大的不同。」



▲霸威斯。（圖／樂天桃猿提供）