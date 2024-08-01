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霸威斯體力好「蠻可靠」　樂天教頭評價杰戈好投手

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者林敬旻攝）
▲古久保健二。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／新莊報導

樂天桃猿1日3比2打敗富邦悍將，樂天洋投霸威斯（Manny Banuelos）繳出優質先發，賽後樂天日籍總教練古久保健二表示，「直球蠻有威力。」

樂天洋投霸威斯今天先發7局，用了111球，66個好球，被擊出3支安打，投出5次三振，5次四壞球，失掉2分自責分，拿到本季第8勝，獲選單場最有價值球員。

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談到霸威斯表現，古久保健二認為，「今天投球狀況是蠻好的，直球蠻有威力，3局以前比較靠力量壓制對手，因為保送比較多，因此而導致失分，第4局以後是不一樣的人，丟球的平衡很好，投球動作看起來都會丟進好球帶，就是比較放鬆。」

古久保健二表示，「霸威斯的體力很好，算是蠻可靠的投手，只是搖頭的次數比較多，可能跟野手的配合與攻擊的節奏有關，中間有喊暫停上去，主要是溝通暗號。」

今天首次遭遇富邦洋投杰戈（Jack Labosky），古久保健二表示，「杰戈主要是伸卡球與變速球，還有一顆曲球，這是第一次對到，球路是什麼樣的軌跡，還沒有完全抓到，像是梁家榮的揮空三振，變化球的角度是很大的，之後如果有辦法習慣，打擊發揮會更好，但他是很好的投手。」

此外，樂天終結者陳柏豪前一場失掉2分非自責分，古久保健二表示，「不管是什麼樣的投手，都還是會被打，目前投到現在，球隊也被他救了不少次，前一場是第一次跟宋嘉翔搭配，今天原本最後一局我有猶豫要不要換捕手，但宋嘉翔也越來越來瞭解陳柏豪如何解決打者的模式，最主要是節奏，今天陳柏豪投得很好。」

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關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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