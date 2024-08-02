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陳子豪逆轉2分砲　兄弟6比5險勝富邦中止2連敗

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）
▲陳子豪。（圖／中信兄弟提供）  

記者陳立勳／台北報導

富邦悍將2日在台北大巨蛋交手中信兄弟，富邦派出左投陳仕朋先發，對上中信洋投克迪（Kirk McCarty），本場兩隊互有領先，中信第7局陳子豪轟出逆轉2分砲，終場中信6比5險勝富邦，中止2連敗。

中信第2局先馳得點，許基宏擊出中外野安打，江坤宇選到四壞球，高宇杰補上中外野安打，帶有1分打點，第5局攻勢再起，岳政華、高宇杰安打上壘，詹子賢敲出左外野二壘安打，先送回1分，陳子豪補上中外野安打，再打下2分，幫助中信取得4分領先。

富邦第6局打破鴨蛋，張育成選到四壞球，董子恩擊出中外野安打，申皓瑋擊出投手前內野安打，滿壘狀況下，林哲瑄獲得四壞球，有1分打點，李宗賢敲出右外野安打，又打回2分，富邦追到1分差。

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7局上富邦重啟攻勢，張育成、張進德獲得四壞球，董子恩擊出中外野安打，戴培峰敲出右外野安打，有2分打點，富邦超前比數，7局下中信展開反擊，陳子豪掃出右外野2分全壘打，幫助球隊最後1分差勝出。

克迪先發6局，用了104球，67個好球，被擊出7支安打，投出1次三振，4次四壞球，失掉3分自責分，最後無關勝敗。

陳仕朋先發5局，用了92球，53個好球，被擊出8支安打，投出5次三振，2次四壞球，丟掉4分自責分，同樣無關勝敗。

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關鍵字： 中職中信兄弟

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