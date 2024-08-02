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「去屏東好熱」　陳子豪回歸開轟：大家都想上一軍

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟2日6比5逆轉勝富邦悍將，中信陳子豪今天重返一軍，馬上敲出致勝2分砲，賽後陳子豪表示，「原本以為是界外。」

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供） 

今天陳子豪4打數敲出2支安打，包括一發全壘打，貢獻4分打點，獲選單場最有價值球員。

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第7局從富邦投手王尉永手中轟出超前2分砲，陳子豪表示，「我覺得他是失投，擊球感覺有一點太慢，第3個打席就是想說早一點，提早一點打，前面在打有點跟不上球速，剛好那一球打到。」

陳子豪表示「一開始以為球旋出去，看到一壘審舉手才知道，原本以為是界外，大家心情都保持得很好，不會因為投手失分而影響。」

今天傷癒歸隊出賽，陳子豪坦言，「今天揮棒感覺有點慢，因為晚上打擊感覺球好像特別快，變化球也覺得很快。」

球隊在大巨蛋戰績優異，陳子豪表示，「應該都還不錯，球隊有蠻多巨蛋王，都在巨蛋打得不錯，自己是覺得在巨蛋打球，身體比較難熱起來，前一次在巨蛋打全壘打也隔了蠻久，今天打完身體也都蠻正常的。」

有隊友虧說到屏東二軍之後，回來一軍都打得特別好，陳子豪認為，「結果論，剛好我下二軍，上來有成績，以為去屏東很好，其實去屏東不好，很熱，二軍比賽真的太熱，比賽時間是太陽最熱的時候，二軍選手真的很辛苦，每個人想法都是想上一軍，但機會有限，要好好準備自己，每天抱持著希望，真的要保持希望，真的是太熱，很積極在備戰與訓練。」

此外，賽後頒獎有點抓不到上場節奏，陳子豪笑說，「怕太早上去，沒有人喊我的名字，多拿幾次就會習慣，去年打得不好，很少有機會拿到單場最有價值球員，今年真的蠻幸運，在主場有表現，以前都是客場比較有表現，比較沒有頒獎，今年運氣比較好。」

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關鍵字： 中職中信兄弟棒球影音

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