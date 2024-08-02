台灣棒球名人堂首登大巨蛋　彭誠浩、王建民等5人入堂



▲台灣棒球名人堂首登大巨蛋頒證。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／綜合報導

台灣棒球名人堂今年首度在新落成的台北大巨蛋舉行頒證儀式，彭誠浩、王建民及林桂興、陳耕元、近藤兵太郎等5位名人，在近2萬球迷的見證及掌聲中正式入堂。

頒證儀式今於中信兄弟主場迎戰富邦悍將比賽前舉行，在台灣棒球名人堂理事長趙士強邀請下，由現任世界棒壘球總會棒球第一副會長、亞洲棒球總會會長及中華民國棒球協會理事長的辜仲諒擔任頒證貴賓。

身為台灣棒球名人堂第二屆入堂名人的王貞治，雖然人在日本，但接獲彭誠浩、王建民、林桂興、陳耕元和近藤兵太郎5位入選棒球名人堂的消息後，特地送來他的祝賀。除表達對5位名人的貢獻表達敬意外，王貞治也特別高興最好的朋友彭誠浩入選名人堂，並讚揚彭誠浩長期對台日棒球及國際棒球發展的貢獻，讓台灣的棒球發展在國際舞台上發光發熱。

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王貞治表示，「雖然無法出席儀式，但各位獲選進入名人堂，我是發自內心感到高興，就像我自己入選名人堂一樣。祝福各位繼續努力活躍在台日棒球交流、甚至世界棒球發展上。」

第11屆5位棒球名人，分別是組高砂棒球隊、能高團，目前所知最早打棒球的台灣人、被喻為「台灣棒球史第一人」的林桂興，1931年率領嘉義農林棒球隊甲子園拿下亞軍的監督近藤兵太郎，近藤也是首位入選台灣棒球名人堂的外籍人士，以及首位全票通過的入堂名人。另外，還有嘉農第一代球員陳耕元，後來成為台灣首位原住民出身的公立高中校長，並且發掘十項鐵人楊傳廣在運動方面的天賦。

曾任世界棒壘球總會第一副會長、亞洲棒球總會會長及中華民國棒球協會理事長多年的彭誠浩，任內爭取到54項國際賽來到台灣舉辦，為台灣棒球打開國際棒壇的能見度，以其畢生對棒球的貢獻獲得入選名人堂。

曾經效力紐約洋基隊，並連兩年拿下19勝，創下大聯盟亞洲投手障礙，被喻為「沈默王牌」的現任中信兄弟投手教練王建民，則獲選職棒時期競技類名人。王建民今天接受頒證，則展現高人氣，獲得最大的掌聲。

除了彭誠浩、王建民兩位名人親自出席頒證，已故的林桂興則由孫女林佳香代表授證；陳耕元則由兒子、前台東縣長陳建年接受證書，孫女立委陳瑩陪同，至於88歲高齡的龜田健，則遠從日本來台，代表恩師近藤兵太郎接受證書。

台灣棒球名人堂本屆名人頒證儀式得以到台北大巨蛋舉行，全歸功於中信兄弟球團的努力協助與促成，除了今天的頒證入堂儀式外，8月5日上午10點30分，在龍潭名人堂花園飯店還要舉行名人銅雕揭幕及名人特展的開幕，屆時彭誠浩、王建民也會親自出席。