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說明涉賭遭起訴過程　曾傳昇：讓大家失望了

▲▼味全龍曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）
▲曾傳昇。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

味全龍內野手曾傳昇傳出因為涉入賭博遭起訴，今天球團召開紀律委員會，宣布即日起終止合約，曾傳昇2日晚間透過個人IG發文。

味全龍球團聲明，針對球員曾傳昇遭起訴案，今日召開紀律委員會，決議依球隊規範及選手合約，即日起與曾傳昇終止合約，球團將持續強化球員生活管理，嚴防類似事件發生。

球隊宣布終止合約，曾傳昇發文表示，「對不起近日的事件造成球團以及聯盟的困擾，我也在這裡向所有愛棒球的粉絲深深的道歉，知道自己身為職棒球員的身分，也清楚大家一路重新再來的不容易，所以我真的從來沒有想過涉及非法賭博，在這件事件上,我承認自己的錯誤，也不會有任何的籍口與推託，謹希望能有機會也能透過自己的社群說明我當下的狀況。」

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曾傳昇說明，「當天在朋友介紹下前往店家，由於朋友說明店家是經撲克協會認證之場所、現場有明顯店面且張貼協會合格證書，加上店家說明比賽規則為合規的撲克賽事才參加相關活動，因個人法律常識不足，對於發生的事情我已經非常清楚自己的錯誤，在這段時間也認真反省，而且再也沒有出入任何相關場所和相關活動，希望能至少有一個地方讓我有機會表達當下的發生經過，我也真的做錯了，身為公眾人物真的應該非常謹慎看待所有可能存在模糊空間的人事物，以避免任何爭議。」

此外，曾傳昇提到，「最後再次向各位道歉，因個人不謹慎的行為造成球團、聯盟以及球迷的困擾，後續也會全力配合司法程序，感謝大家的關心，對不起，讓大家失望了。」

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關鍵字： 中職味全龍

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