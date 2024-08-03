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831洋將大限倒數　象魔力談調整進度：感覺非常好

▲中信兄弟洋將象魔力。（圖／中信兄弟提供）
▲象魔力。（圖／中信兄弟提供） 

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）去年由於左手肘傷勢，返回美國進行左手肘韌帶置換手術（Tommy John），6月份開始在二軍出賽，昨天隨隊到台北大巨蛋，831洋將大限開始進入倒數，象魔力談到目前調整進度。

6月19日象魔力開始在二軍出賽，目前累積投過3場，7月31日在二軍先發2局，用了24球，象魔力表示，「現在感覺都很好，很強壯，也蠻穩定的，都有持續比賽，整體感覺非常好。」

先前復健一度暫停，象魔力透露，「之前只有發炎而已，這是開刀後復健會遇到的問題，也是經過開刀後13.5個月發生的事情，其實復健進度一直都很順利，休息一周就開始傳接球，接著進入比賽。」

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象魔力表示，「當初幫我開刀的醫生是開手肘韌帶置換手術的專家，剛開完刀的基礎復健工作非常重要，每天努力去做。」

中信洋投陣容除了原有德保拉（Jose De Paula）、克迪（Kirk McCarty）、猛登（Daniel Mengden）、艾士特（Eric Stout），近期球隊又補了象騎士（Angel Sanchez），象魔力表示，「當然想要幫助球隊，都是為了球隊好，能不能上一軍不是自己能控制，做好自己的事情，希望踏上投手丘的時候，身體都是很強壯，現在已經進入比賽狀態，目標就是幫助球隊。」

象魔力強調，「現在狀態是往上的階段，下一次在二軍出賽用球數預計是50球，大概投2場到3場，就可以準備上來，但能不能上到一軍，不是我能決定，要看球團與教練團，過去幾年表現已經證明自己能力，只要一切順利，沒有遇到什麼狀況，身體是健康的，就是相信自己。」

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關鍵字： 中職中信兄弟

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