徐若熙飆11K「非常頂尖」　葉總談拿莫守游擊：不困難



▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍7日5比1擊敗中信兄弟，近期球隊有不少風波，賽後味全總教練葉君璋坦言，「對球隊有很大幫助。」

此役徐若熙先發6局，用了93球，65個好球，被擊出4支安打，送出11次三振，失掉1分自責分，拿到本季第5勝，最快球速投到157公里，獲選單場最有價值球員。

談到徐若熙表現，葉君璋表示，「徐若熙這兩場比賽內容都很好，不管是控球或是球質，都是非常頂尖，希望後面可以越投越好，對我們會有很大幫助。」

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葉君璋表示，「其實徐若熙從上一場內容，就已經跟之前不太一樣，先前有時候一場不錯，下一場會跑掉，如今有辦法連續投兩場好球，是蠻重要的指標，主要是有找到比較好的投球節奏，之前比較容易跑掉，這場都在掌握之中。」

近期球隊受到德州撲克事件影響，有球員被開除，也有球員被禁賽，葉君璋表示，「之前有很多事情，球隊狀況不好，今天可以把比賽贏下來，對於球隊不管是士氣或是凝聚力，都會有很大的幫助。」

此外，本場改由拿莫．伊漾鎮守游擊大關，表現中規中矩， 葉君璋認為，「他的守備其實蠻不錯，過去人家會覺得身材不適合，剛進來球隊的時候傳球沒有那麼穩定，最近改善非常多，對他來說守游擊不是很困難的事情，可以有很好的表現。」