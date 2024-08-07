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徐若熙穿長襪「拐氣」　刷新隊史最年輕200K很開心

▲味全龍隊投手徐若熙。（圖／味全龍隊提供）
▲徐若熙。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍7日5比1打敗中信兄弟，味全投手徐若熙飆出本季單場最高11次三振，並且刷新隊史最年輕投出200次三振紀錄，賽後徐若熙表示，「很開心。」

此役徐若熙先發6局，用了93球，65個好球，被擊出4支安打，送出11次三振，失掉1分自責分，拿到本季第5勝，獲選單場最有價值球員。

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單場11次三振，也是徐若熙今年本季單場新高，徐若熙表示，「盡自己所能，把每一場比賽都表現好，下半季控球比上半季控球好很多，這兩場幾乎都沒有什麼保送，可以把球控制在邊邊角角，打者在打的時候，感覺每一顆都要攻擊。」

徐若熙透露，「這段時間主要是跟著葉君璋總教練調整，不管是動作還是心態方面，今天變速球、卡特球、速球都投得不錯，幾乎都有丟掉想要的位置。」

今天徐若熙在比賽首度穿上長襪登板，徐若熙笑說，「前一次穿長襪已經是高中時期，這樣比較涼，順便拐一下氣，可能最近球隊和我都沒有在正常軌道上，希望越來越好，下一次先發就是順順的，繼續穿長襪。」

徐若熙今天達成生涯第200次三振，以23歲280天刷新味全隊史最年輕紀錄，原記錄為黃文博的24歲348天。

對於改寫隊史紀錄，徐若熙表示，「開心，但沒有特別想法，繼續把最好的表現拿出來，後面繼續加油，今天第6局投完還想再投，但已經93球，再投下去可能就一百多球，希望下一次繼續挑戰把局數拉長。」

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關鍵字： 中職味全龍

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