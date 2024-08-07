亞太成棒球場改人工草皮　台南市體育局提出兩大理由



▲台南亞太棒球訓練中心成棒主球場示意圖。（圖／台南市政府提供）

記者陳立勳／綜合報導

台南亞太棒球訓練中心成棒主球場因天然草地更換為人工草皮引起爭議，中華棒球協會秘書長林宗成表提到，人工草皮較天然草皮維護成本更低，但球場可使用率更高，國內目前僅有天母及大巨蛋兩座人工草皮棒球場，因此需再擴充人工草皮球場，且使用人工草皮是國際趨勢。

另外就球員安全問題，林宗成表示，美國及日本職業棒球員身價很高，因此非常重視球員打球安全，但兩國有很多人工草皮球場，也沒有傳出因為球場使用人工草皮導致球員受傷，所以這點大家可以放心。

台南市政府體育局表示亞太棒球村原預計以（OT）方式進行招商，唯在113年4月8日公告後節制開標卻無人投標，其檢討原因在於營運收入與付出成本不符期待，故評估更換天然草地改為人工草地，台南市府體育局表示，基於兩大理由，最終決定將成棒主球場改為人工草皮。

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第一、 南部尚無人工草皮棒球場，亞太棒球訓練中心具備國內最大規模、最完整的場地、兼具天然及人工草皮場地；此外亦可提供國外球隊移地訓練使用，也可做為各級國家代表隊熟悉比賽場地，培訓選手的最佳訓練基地。

第二、可在保證球場品質的前提下降低營運所需的成本，同時在球場維護上，目前中華職棒在台南的場次約莫50多場，天然草皮在長時間高強度比賽下，不僅需耗費大量人力，且在草地復原的時間較長，反觀人工草皮則可在短時間內讓球場回復到最佳狀態。

至於人工草皮恐高溫下易造成運動員受傷，體育局表示，經與味全龍、城市棒球等球隊訪查天母棒球場，並無高溫導致受傷情況，球員也都表示雖溫度較高但尚無影響。統一獅也有在天母進行賽事經驗，且表現優異，亦無發生外界所稱疑慮。