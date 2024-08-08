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大谷翔平5打數沒表現　舒瓦柏3轟7打點擊垮道奇

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上費城費城人隊，本場費城人隊舒瓦柏（Kyle Schwarber）單場3響砲、7打點，反觀大谷翔平5打數沒有表現，終場9比4打敗道奇隊。

今天大谷翔平擔任指定打擊，排在第1棒，第1局首打席擊出二壘滾地球刺殺，第2局第2打席擊出一壘滾地球刺殺，第4局第3打席擊出二壘飛球被接殺，第7局第4打席擊出游擊滾地球，藉由野手選擇上壘，第9局第5打席擊出三壘界外飛球被接殺，總計5打數沒有安打，打擊率降到0.302。

費城人隊1局上先得1分，1局下道奇隊拿回2分，第2局繼續追加2分，第5局費城人隊舒瓦柏敲出右外野二壘安打，送回2分打點，幫助球隊追到1分差。

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第6局費城人隊持續搶攻，波姆（Alec Bohm）-掃出二壘打，馬許（Brandon Marsh）的三壘滾地球，裁判認定道奇隊妨礙跑壘，打者與跑者都安全上壘，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）擊出三壘滾地球刺殺，有1分打點，滿壘狀況下，道奇隊後援投手暴投先送1分，接著舒瓦柏轟出3分砲，第9局舒瓦柏又掃出陽春砲，幫助球隊5分差勝出。

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關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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