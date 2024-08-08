鄭宗哲滿貫砲達陣10轟　潘文輝2局4K收中繼成功



▲鄭宗哲。（圖／取自海盜2A官方IG）

記者陳立勳／綜合報導

美國職棒小聯盟台灣好手今天分別出賽，鄭宗哲與陳柏毓同場先發，鄭宗哲單場雙安。包括掃出一發滿貫砲。本季累積10發全壘打。

陳柏毓今天面對波士頓紅襪隊2A，先發4局用了70球，48個好球，被擊出7支安打，包括1發全壘打，送出5次三振，1次四壞球，失掉5分自責分，防禦率3.89，最後無關勝敗，球隊8比13輸球。

匹茲堡海盜隊2A內野手鄭宗哲同場先發，鎮守游擊大關，排在第3棒，總計4打數擊出2支安打，包括一支滿貫全壘打，本季第10轟，選到1次四壞球，打擊率0.234。

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底特律老虎隊2A內野手李灝宇今天先發守二壘，排在第2棒，面對多倫多藍鳥隊2A，4打數沒有安打，打擊率0.290，最後球隊4比5落敗。

費城費城人高階1A投手潘文輝遭遇華盛頓國民隊高階1A，本場潘文輝在第7局上場，中繼2局用了25球，19個好球，被擊出1支安打，投出4次三振，無失分，防禦率0.90，收下本季第3次中繼成功，終場球隊5比4獲勝。

奧克蘭運動家隊1A投手沙子宸，先發碰上聖地牙哥教士隊1A，4局用了68球，43個好球，被擊出6支安打，包括2發全壘打，投出1次三振，1次四壞球，1次觸身球，失7分，3分自責分，防禦率6.07，球隊7比9輸球，吞下本季第4敗。