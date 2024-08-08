連2場首局首打席首球開轟紀錄　張志豪：想拚全壘打王



▲張志豪。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／天母報導

中信兄弟8日9比5打敗味全龍，中信外野手張志豪連續2場擔任第1棒，出現首局首打席首球開轟，寫下聯盟紀錄，賽後張志豪表示，「鎖定的位置都會打。」

今天張志豪3打數敲出2支安打，有2分打點，張志豪表示，「本來就是屬於積極攻擊的人，想說如果有直球，鎖定的位置都會打，前一場大巨蛋首局首打席首球開轟感覺不太算，因為我想要的是開賽第一球全壘打，想不到今天可以揮出全壘打。」

擔綱球隊第一棒，張志豪透露，「有跟平野惠一總教練討論攻擊模式與策略，他說適時地去調整，其他就是照自己感覺，真的打完一輪，誰是第一棒都不重要。」

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張志豪開玩笑說，「這麼老了跑不快，還在打第一棒，以現在棒球來說，像是美國大聯盟也是，把比較有長打能力的打者排在前兩棒，但就是看教練團調度，對我來說就算是打第二棒，還是會攻擊第一球。」

本場味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）先發5局丟8分，追平個人單場最多失分，張志豪表示，「我們打擊狀況好，鋼龍今天球速與變化球，也是有一定威力，第3局和第4局也是有鎖住我們攻勢。」

去年8月8日張志豪在父親節單場3響砲，張志豪坦言，「今天第一局敲出全壘打之後，有想過要再拚全壘打，但後面沒有打出來，沒有那麼簡單。」

目前中職累積最多首局首打席全壘打是黃龍義的10支，張志豪表示，「還有一段路要走，就是繼續努力。」

此外，隊友岳政華今天跑出本季第18次盜壘成功，追平原本領先的樂天桃猿陳晨威，張志豪認為，「有機會就要拚，可以創造自己的紀錄或是獎項，當然會想拚，就像我還想拚全壘打王，但實在差距太遠，但還是有這個想法，給自己一個動力，不能因為差得很遠就不拚了。」