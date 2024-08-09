DJB電信聯手台鋼雄鷹攻蛋　現場送千份咖啡、抽住宿券



▲DJB電信贊助台鋼雄鷹。（圖／品牌提供）

記者陳立勳／綜合報導

台鋼雄鷹下半季唯一大巨蛋主場賽事本週末登場，DJB電信熱情響應與台鋼雄鷹攜手合力攻蛋，為感謝球迷熱情支持，DJB電信特別準備1000組應援冷萃咖啡，讓球迷補充應援能量。

凡週末球賽期間至大巨蛋 B2 DJB 電信攤位領取應援咖啡外 ，與工作人員進行互動，即有機會抽中 DJB 電信專屬吉祥物「逮就虎」周邊商品、DJB 電信出國上網卡、住宿券等大獎，歡迎大家至 DJB 電信攤位參與兌換，8月9日到8月11日賽事限定，全部換完為止。

DJB電信近年來致力於支持台灣運動發展，從籃球到棒球，從青少年培訓到國家級賽事，無不傾注心力，前後贊助了P. LEAGUE+、U12、U15 小朋友籃球訓練營以及今年的巴黎奧運國家選手團隊，並規劃贊助明年度「就是棒社區棒球聯盟」小球員海外交流的出國上網卡，讓他們能無後顧之憂地專注在交流賽事上。DJB 電信對於基層體育的投入，不僅提供物質上支持，更是一種對運動

精神的鼓勵與肯定，希望透過實際行動在運動產業紮根，培育更多優秀的運動人才。

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DJB 電信對運動的支持也擴及運動相關從業人員，近期也與多位職棒啦啦隊女孩合作，如台鋼雄鷹的一粒、安芝儇，樂天女孩 - 巫苡萱、Yuri 、禹菡、凱伊，Fubon Angels - 秀秀子、檸檬…等。

藉由與人氣啦啦隊的合作，DJB 電信成功將品牌形象與年輕族群連結，擴大品牌影響力。DJB 電信蘇昱豪董事長表示 : 「運動不僅能強身健體，更能凝聚人心。未來只要運動員代表國家出國比賽，DJB電信將全力支持贊助出國上網卡。我們希望透過贊助，讓更多的運動員能有機會站上國際舞台，為國爭光。」



▲DJB電信贊助台鋼雄鷹。（圖／品牌提供）