吳念庭3打點、哈瑪星優質先發　台鋼斷兄弟大巨蛋8連勝



▲吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中信兄弟9日在台北大巨蛋交手台鋼雄鷹，雙方皆派出洋投先發，中信左投艾士特（Eric Stout）對上台鋼左投哈瑪星（Nick Margevicius），本場吳念庭單場貢獻3分打點，搭配哈瑪星繳出優質先發，終場7比2打敗中信，台鋼中止在大巨蛋6連敗。

台鋼第3局率先得分，王柏融獲得四壞球，魔鷹（Steven Moya）遭到觸身球，吳念庭敲出右外野二壘安打，帶有2分打點。

7局上中信打破鴨蛋，江坤宇、高宇杰、岳東華連續安打，有1分打點，7局下台鋼攻勢再起，，郭永維安打上壘，曾子祐、陳文杰獲得四壞球，滿壘狀況下，王柏融與魔鷹分別選到四壞球，各有1分打點，吳念庭補上右外野安打，有1分打點，代打藍寅倫補上中外野安打，再送回2分，中信第8局陳俊秀轟出陽春砲，但最後仍以5分差落敗，中斷在大巨蛋8連勝。

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哈瑪星先發6.2局，用了101球，74個好球，被擊出6支安打，投出3次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，拿到本季第5勝。

艾士特先發6局，用了97球，62個好球，被擊出4支安打，送出8次三振，1次四壞球，3次觸身球，失掉2分自責分，承擔本季第4敗。