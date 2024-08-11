樂天桃猿客家趴　主題日球衣蘊含客家文化



▲樂天桃猿客家趴。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／綜合報導

海洋客家文化是桃園在地特有的客庄文化之一，今年樂天桃猿與桃園市政府客家局合作，於8月17、18日舉行客家趴，屆時場內將有一連串與客家文化相關的活動，賽前由身為客家人的樂天女孩小紫以客語播報，桃猿男兒也將換上充滿海洋客家元素的專屬戰袍，彰顯桃園特有海洋客家文化及體育城市的印象。

早期客家先民在沿海一帶發展出牽罟、石塭等方式捕撈漁獲，謀求溫飽的同時，也發展出「農漁兼作」的海客文化，客家趴這兩天球員所穿著的主題球衣，就是結合桃園客家局所屬的海洋客家新花布，以牽罟所需的「漁網」混合「石滬」的鵝卵石造型設計而成，象徵桃園沿海發展出具有獨特海客文化的「團結」精神，讓桃猿男兒在場上表現出色的同時，也能傳遞出深厚的客家文化力量。

客家趴將由樂天女孩以「客家應援曲」帶來開場舞，場邊舞台還有機會與樂天女孩一起玩客家主題互動遊戲，讓10號隊友邊玩邊學講客語；此外，球場園區周邊設置桃園客家品牌市集區，邀請桃園在地客家小農、文創、工藝品牌進駐設攤，以推廣桃園在地客家品牌發展，體現別具特色的客家風情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

8月18日活動樂天桃猿球團也與知名插畫家啾啾妹聯名，除了推出一系列聯名商品，「國民傲嬌女友代表」啾啾妹將在賽前為球賽開球，啾啾妹喜歡分享情感趣事、兩性心得，以插畫的方式抒發男女在戀愛中的內心世界，用幽默搞笑的方式化解兩性於情感中的矛盾，深受女性觀眾喜愛。