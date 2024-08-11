富邦申訴鞏冠爭議全壘打　林華韋：我非常遺憾

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將11日6比11不敵味全龍，第3局味全吉力吉撈．鞏冠敲出中外野深遠飛球，經過電視輔助判決改為滿貫全壘打，富邦悍將總教練陳金鋒抗議遭到驅逐出場，賽後富邦悍將領隊林華韋出面說明立場。

針對第3局的改判，林華韋表示，「我非常遺憾，一場比賽卻發生這種很遺憾的事情，裁判的正確判決，卻被技術委員影帶的檢視，做出不正確的改判，就像聲明稿所說的，要表達嚴重的抗議。」

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林華韋表示，「雖然聯盟有說法，影片上面的證據非常明顯，讓我不盡想說技術委員有沒有檢核的機制，當然最主要都非常清楚，電視輔助判決一定要在證據非常充足的情況下，才會進行判決，怎麼看我都覺得沒有充分證據，事實很清楚表達，怎麼會出這個差錯，覺得很不可思議。」

對於後續動作，林華韋表示，「會向聯盟提出申訴，大家都非常清楚，申訴其實對於比賽已經發生的事情，一點幫助都沒有，只能借助申訴手段，希望這方面未來可以做得更好，不要再發生。」

林華韋透露，「技術委員有來說明，但說明無法說服我，真的是太模糊，提出的說法，那一球是一個角度非常大的高飛球，同時我們請同仁去看了一下，到底全壘打牆距離階梯有多遠，事實上非常遠，如果那一球有碰到階梯，讓球的方向改變，依照現場判斷是不可能的事情，違反物理性，卻這樣發生了，我們除了發聲明之外，申訴一定會，當然不是要責備任何人，希望未來朝公正來進行。」

比賽中間一度富邦球員跑回休息室，以為打算要罷賽，林華韋表示，「那個動作就是有這種可能，可能想說比賽怎麼打下去，正確的判決硬生生被技術委員改成不正確的判決，這比賽怎麼繼續下去，後來教練團以大局為重。」

富邦悍將賽後聲明如下，富邦悍將對於編號255場於新莊棒球場對戰味全龍賽事，3局上吉力吉撈．鞏冠選手中外野深遠安打，原判比賽進行中，經過電視輔助判決後，在無明確改判依準之狀況下，竟改判為全壘打之輔助判決，對於改判結果表達嚴正抗議，同時對於參與重播檢閱小組之技術委員所做出的決定，及聯盟現場主管之說明，表達強烈不解及不滿。

悍將球團將對此判決提出申訴，並嚴正提出抗議，要求中華職棒聯盟提出更詳盡的判決說明，同時對於聯盟技術委員之適任性表達存疑，期待依循聯盟賽務規章及棒球規則制度之下，未來中華職棒每場賽事都會有公平公正公開之判決標準，共同維護職棒環境。