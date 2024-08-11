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大谷翔平是偶像　高登李維來台最愛吃釋迦


記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將11日邀請美國知名電影明星喬瑟夫·高登-李維（Joseph Gordon-Levitt）擔任開球嘉賓，受訪時透露偶像就是洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平。

▲富邦悍將邀請喬瑟夫·高登-李維擔任開球嘉賓。（圖／記者陳立勳攝）
▲喬瑟夫·高登-李維。（圖／記者陳立勳攝）  

今天現身新莊球場開球，高登李維表示，「從小跟家人一起打棒球，以前是爸爸教我，現在我也跟兒子一起享受棒球，今天來到新莊球場非常開心，這次來兩個禮拜，參加區塊鍊高峰會有遇到唐鳳，今天是這趟來台灣最後一個行程。」

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▲喬瑟夫·高登-李維。（富邦悍將提供）
▲喬瑟夫·高登-李維。（富邦悍將提供）  

1994年曾經拍過電影《魔幻大聯盟》，正好與棒球相關，高登李維表示，「12歲演那部電影，現在已經43歲，一直都是棒球迷，也有在玩棒球，棒球這個運動可以讓不同國家與種族融合在一起，一起加油與鼓勵。」

高登李維表示，「如果有機會，很想分享台灣的美景與人事物到世界各地，有機會的話，很願意來台灣拍攝電影，把台灣的文化與故事傳到全世界，唐鳳有出書談到關於數位平台，欣賞台灣人的團結，願意集結影片，分享台灣精神。」

此行來台也吃了不少美食，高登李維表示，「有吃臭豆腐，很特別的味道，但覺得最有趣的是台灣水果，很多樣，在美國沒辦法吃到，最喜歡釋迦，覺得非常特別，形狀凸凸的。」

高登李維認為，「數位化時代，透過網路交流很重要，不過見到面的溫度是無法取代的，所以才說實際來到台灣是如此重要與特別。」

▲喬瑟夫·高登-李維。（富邦悍將提供）
▲喬瑟夫·高登-李維。（富邦悍將提供） 

本身就是棒球迷，高登李維表示，「在美國也是常常小孩去球場，是日常的活動，棒球可以一起享受氛圍，現在最喜歡的球員是大谷翔平，他的球速有點跟不上，但我開球盡力了，替自己打62分，還有進步空間，希望下次再來台灣開球，很驕傲站在投手丘開球，另外，也很喜歡前道奇隊左投瓦倫佐拉（Fernando Valenzuela）。」

▲喬瑟夫·高登-李維。（富邦悍將提供）
▲喬瑟夫·高登-李維。（富邦悍將提供）  

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關鍵字： 中職富邦悍將棒球

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