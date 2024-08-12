富邦申訴全壘打判決　聯盟深夜公布懲處

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將11日與味全龍之戰，第3局味全吉力吉撈．鞏冠敲出中外野飛球，改判為全壘打，聯盟就在剛剛發出聲明稿。

聯盟發出新聞稿，針對8月11日編號255場例行賽，第3局上半，吉力吉撈．鞏冠擊出中外野方向安打（經電視輔助判決-改判為全壘打），原技術室改判依據認定該球擊中全壘打牆正上方黃色護墊後，球的路徑有按物理方向往外彈，但往外彈瞬間因有碰擊物體回彈，因此認定球有觸及全壘打牆後方物體，改判為全壘打。

經聯盟賽後檢視全壘打牆結構等畫面後，認定該球反彈主因為擊中全壘打牆軟墊後方水泥牆角，不過因全壘打牆的牆頂黃色帆布有包入該牆角，因此認定擊中該處應視為場內一部分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在賽務部檢視相關畫面與會議後，認定技術室該判決有錯誤，並確認相關懲處：予以該場次技術室督導主管王惠民停止執法兩個月並罰款2萬元、技術委員陳進財停止執法一個月並下放二軍，均扣年度考核分數，加強執法專業教育。

中華職棒秘書長楊清瓏表示，對於技術室發生的錯誤判決感到非常抱歉，已立即啟動相關檢討機制，特別是技術室對於重播輔助畫面的審視作為，務必以科學畫面作為基礎，經驗與物理推論只能當成輔助，不能弄反先後順序，才能追求更精準的判決，聯盟也希望透過此案例深切反省，持續進步。