胡金龍代打再見安　統一4比3橫掃樂天

記者陳立勳／新莊報導

統一7-ELEVEn獅11日在花蓮球場與樂天桃猿進行3連戰最後一場，雙方皆由洋投先發，統一布雷克（Brock Dykxhoorn）對上樂天威能帝（Pedro Fernandez），第9局統一胡金龍代打敲出再見安打，終場4比3贏球，3連戰橫掃樂天。

統一1局下靠著蘇智傑安打先馳得點，樂天5局上靠陳晨威高飛犧牲打追平，統一5局下靠許哲晏、陳傑憲安打，又拿回領先，樂天6局上朱育賢轟出2分彈，一舉超前比數，統一6局下陳重廷、林益全、林岱安連續安打，兩隊再度打成平手。

第9局統一攻上滿壘，胡金龍面對樂天後援投手陳冠宇，打第一球敲出再見安打，也是生涯第3次再見安打。

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樂天今年首次在3連戰被橫掃，下半季戰績排名從第2跌至第5，只領先墊底的台鋼雄鷹0.5場，兩隊下週二（13日）在澄清湖交手，樂天若輸將取代台鋼單獨墊底。

布雷克先發6局，被擊出5支安打，包括1支全壘打，投出5次三振，2次四壞球，1次觸身球，失掉3分自責分，最後無關勝敗，邱浩鈞後援1局無失分，取得本季第2勝。

威能帝先發6局，被擊出8支安打，投出4次三振，1次四壞球，失3分，2分自責分，最後無關勝敗，陳冠宇後援0.1局，失掉1分非自責分，吞下本季第3敗。



▲胡金龍。（圖／統一球團提供）