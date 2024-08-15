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樂天桃猿阿迷趴首度與海軍合作　新一代球衣發布

▲樂天桃猿阿迷趴。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿阿迷趴。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿阿迷趴（ARMY PARTY）於8月30日正式啟動，一連舉行三天，今年阿迷趴已邁入第12年，樂天桃猿於今日正式公布主視覺，本次首度與海軍合作，桃猿男兒們登上「張騫艦」拍攝主題日視覺，帶來全新風格。

今年阿迷趴主視覺由林立、黃子鵬、林子偉、陳晨威、馬傑森、王志煊等球員擔綱拍攝，首次登上「張騫艦」拍攝主視覺，6名球員都直呼真的很壯觀，在這麼大的軍艦上拍攝相當有氣勢，非常開心這次能夠參與阿迷趴主視覺拍攝。

本次阿迷趴球衣設計以叢林風大地配色為基底，在球衣左下角有猿的抓痕以及暴力猿怒吼設計，呼應阿迷堅毅不服輸的精神，球場就是我們的戰場，桃猿男兒們在球場上展現永不放棄的氣勢，以球技戰勝對手！

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阿迷趴首日為國軍日，賽前由陸軍第六軍團裝甲584旅及542旅戰鼓社所組成六軍團聯合戰鼓隊及南亞技術學院（國防部ROTC專業大學）隼龍儀隊帶來精彩表演，後續由陸軍第六軍團二一砲指部60位官兵所組成的展護國旗隊及五位優秀官兵同仁為大家領唱國歌。

開球儀式則是由步兵249旅曾經榮獲全國壘球大專盃佳績的邱旭立連長為8月30日比賽開出好球。

▲樂天桃猿阿迷趴。（圖／樂天桃猿提供）
▲樂天桃猿阿迷趴。（圖／樂天桃猿提供） 

關鍵字： 中職樂天桃猿棒球

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