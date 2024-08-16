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大谷翔平先發敲安　道奇4比6遭釀酒人逆轉

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）  

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上密爾瓦基釀酒人隊，本場大谷翔平5打數敲出1支安打，終場道奇4比6遭到釀酒人逆轉。

今天大谷翔平擔任指定打擊，排在第1棒，第1局首打席擊出左外野飛球被接殺，第3局第2打席擊出一壘滾地球刺殺，第5局第3打席擊出右外野安打，第6局第4打席擊出中外野平飛球被接殺，第9局第5打席遭到三振。

總計大谷翔平5打數敲出1支安打，被三振1次，打擊率降到0.294，OPS（整體攻擊指數）跌破1，剩下0.994，8月累積56打數，敲出10支安打，有5支全壘打，10分打點，打擊率0.179。

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本場釀酒人隊首局率先發動攻勢，喬里奧（Jackson Chourio）掃出中外野2分全壘打，康崔拉斯（William Contreras）後面補上左外野陽春全壘打，單局拿到3分，道奇隊第2局和第3局都有分數進帳，把比數追成3比3。

第6局道奇隊重啟攻勢，賀南德茲（Teoscar Hernandez）敲出適時安打，有1分打點，幫助球隊超前比數，但第8局釀酒人隊展開反擊，把握道奇隊換投哈德森（Daniel Hudson），用3支安打換回3分，最後2分差勝出。

關鍵字： MLB棒球

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