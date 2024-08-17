張閔勛致勝二壘打　樂天4比2擊退統一3連勝



▲張閔勛。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

統一7-ELEVEn獅17日在桃園球場交手樂天桃猿，雙方皆由洋投先發，統一布雷克（Brock Dykxhoorn）對上樂天魔神樂（Marcelo Martinez），本場前5局兩隊打成平手，第6局樂天張閔勛揮出超前二壘打，終場4比2擊敗統一，打下3連勝。

樂天第1局率先得分，朱育賢擊出右外野安打，林泓育擊出游擊滾地球藉由失誤上壘，林承飛敲出中外野安打，帶有1分打點，第3局樂天重啟攻勢，林子偉獲得四壞球，朱育賢遭到觸身球，林泓育補上中外野安打，再打下1分，

統一第4局打破鴨蛋，林安可擊出左外野二壘安打，陳鏞基擊出中外野飛球被接殺，推進林安可上到三壘，潘傑楷擊出游擊滾地球刺殺，有1分打點。

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第5局統一繼續搶攻，許哲晏擊出左外野安打，邱智呈選到四壞球，蘇智傑敲出右外野安打，有1分打點。

樂天第6局有分數進帳，馮健庭擊出三壘邊線二壘安打，張閔勛敲出中外野二壘安打，送回馮健庭，第8局樂天，幫助球隊1分差勝出。

魔神樂先發7局，用了93球，63個好球，被擊出8支安打，投出4次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，拿到本季第10勝。

布雷克先發6局，用了101球，69個好球，被擊出7支安打，投出4次三振，1次四壞球，1次觸身球，失掉3分自責分，吞下本季第4敗。