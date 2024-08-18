大谷翔平完成30隊開轟紀錄無用　道奇2比5不敵紅雀

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上聖路易紅雀隊，面對紅雀隊先發投手帕蘭特（Andre Pallante），第5局敲出右外野陽春全壘打，完成30隊開轟大滿貫紀錄，但道奇隊終場2比5輸球，紅雀隊中止5連敗。

今天大谷翔平擔任指定打擊，排在第1棒，第1局上半首打席選到四壞球，並且成功盜上二壘，靠著弗里曼（Freddie Freeman）適時安打回到本壘得分，紅雀隊1局下半攻下1分追平，第3局大谷翔平第2打席藉由不死三振上壘，再次發動盜壘成功，跑出本季第37盜。

紅雀隊第3局伯利森（Alec Burleson）掃出右外野2分打點全壘打，紅雀隊取得領先，大谷翔平第5局上半第3打席敲出右外野陽春全壘打，這發全壘打擊球初速111.9英里，飛行距離384英尺，賽前原本大谷翔平生涯只差沒有對紅雀隊開轟，今天正式達成30隊全開轟紀錄，幫助道奇隊追到1分差。

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5局下紅雀隊溫恩（Masyn Winn）回敬一發陽春砲，第8局亞瑞納多（Nolan Arenado）揮出左外野陽春全壘打，紅雀隊再添1分保險，最後以3分差勝出。

總計大谷翔平3打數敲出1支安打，包括本季第38發全壘打，選到1次四壞球，替球隊跑回2分，有2次盜壘成功，被三振1次，打擊率0.291。

帕蘭特先發7局，用了95球，62個好球，被擊出4支安打，包含1支全壘打，投出5次三振，2次四壞球，失掉2分自責分，收下本季第5勝。



▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）