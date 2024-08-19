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台灣棒球音樂會　周思齊最愛聽《再出發》

▲台灣棒球音樂會記者會。（圖／中華職棒提供）
▲台灣棒球音樂會記者會。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／綜合報導

由八角塔男聲合唱團和中華職棒聯盟聯合主辦的「台灣棒球音樂詩篇」，將在10月14日晚間19點30分在國家音樂廳舉行，每一場記憶中的比賽，在每個世代的棒球迷心中，至少會有一首經典的棒球代表歌謠，這次將透過藝術饗宴，完成一場壯闊且史無前例的棒球音樂會。

棒球熱血激情、音樂深植人心，蔡其昌會長非常高興能夠和喜歡棒球也喜歡音樂的球迷、樂迷報告好消息，這次中華職棒和八角塔男聲合唱團一起把棒球跟音樂做連結，10月14日將在國家音樂廳舉辦音樂盛會。

近幾年音樂跟棒球有著緊密連結，隨著棒球和跟各類音樂的共鳴，職棒場上逐漸加入音樂元素，不僅每位球員都有專屬應援曲、球隊有專屬獨特的嗆司曲，這都是台灣棒球重要的特色，蔡會長也提到，以前從來沒有嘗試過把棒球音樂帶進國家音樂廳，曲目的安排從最古老的經典歌曲到最新的六隊代表曲，都會在表演中呈現。

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八角塔男聲合唱團鄭睦群團長本身也是棒球迷，過去打過乙組棒球，能夠跟中華職棒合作對他而言可說是夢幻的合作，鄭睦群團長首先感謝沈發惠委員的牽線與蔡其昌會長的首肯，促成台灣史上首次以棒球為主題的合唱音樂會。

鄭團長接著說明音樂會的鋪陳，音樂會上半場的選曲以歷史敘事為主軸，從嘉農校歌到滅火器的曾經瘋狂；下半場則是國際化與本土化，吟唱美國棒球、日本巨人隊、阪神虎與甲子園的名曲，最後以中職六隊應援歌組曲收尾，非常值得期待。鄭睦群也特別感謝謝仕淵教授與林俊龍董事長擔任本次音樂會歷史敘事與編曲的顧問，以及徐展元主播允諾擔任導聆人。

今年即將引退的中信兄弟周思齊特別受邀出席記者會，談到自己最印象深刻的歌曲，周思齊認為是「再出發」，因為自己也有參與當年MV演出，有時在賽前緊張時，周思齊也會透過聽歌來回想當初是如何克服緊張和壓力，「2013年在東京比賽時也不斷重複聽，回味當時的國際賽狀況，想想自己怎麼克服比賽壓力拿下勝利。」音樂感染是可以舒緩情緒的一種方式，周思齊也推薦給所有的球迷朋友，藉由音樂來放鬆自己。

台灣棒球音樂會將在本週五8月23日中午12點在OPENTIX開放購票，9月14日前購票還享有早鳥優惠，台灣棒球首次的音樂會，屆時也會邀請多位選手一同參與音樂會，參與史上首次棒球音樂會。

關鍵字： 中職棒球

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