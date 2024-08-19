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曾豪駒赴美看台將　蔡其昌談德州撲克：場合對象是核心

▲▼ 0720 中華職棒明星賽-曾豪駒。（圖／記者黃克翔攝）
▲曾豪駒。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

針對味全龍曾傳昇玩德州撲克遭解約，郭天信、張政禹與富邦悍將曾峻岳因參與德州撲克遭懲處禁賽，中華職棒會長蔡其昌提到，將找6隊討論，界定爭議場合與對象。

味全龍曾傳昇因德州撲克賭博被起訴，之後遭到味全龍解約。味全龍郭天信、張政禹與富邦悍將曾峻岳因去年參與德州撲克活動，都遭到中職聯盟禁賽7場，罰款7萬元新台幣。

對於先前有球員參與德州撲克活動，最後被禁賽與開除，蔡其昌認為，「麻將或是猜拳等活動，都是正常社交娛樂，主要跟誰猜拳，場合與對象才是核心，不是工具的問題，界定爭議場合與對象，之後要找6球隊討論，每隊都有內規，寬鬆都不一樣，聯盟可能就是提供一個方向，領隊會議討論再來決定。」

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此外，備戰今年11月世界12強賽，中華隊總教練曾豪駒與情蒐團隊這兩天即將前往美國，瞭解旅美球員狀況。今年12強賽將在11月開打，中華隊同組有日本、韓國、多明尼加、澳洲、古巴，分組賽為「6取2」晉級。

先前中華職棒規畫要前往美國觀察旅美球員動態，中職會長蔡其昌透露，「這兩天團隊就會出發，每位旅美球員曾豪駒總教練都想看，行程超級操，真的是豁出去。」

關鍵字： 中職棒球

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