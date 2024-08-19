冬盟一定會辦　蔡其昌回報韓職「電子好球帶」經驗



▲蔡其昌與許龜淵。（圖／中華職棒提供）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒會長蔡其昌近期前往韓國拜訪韓國職棒會長許龜淵，雙方針對電子好球帶等事項進行交流，蔡其昌表示，「電子好球帶誤判率很低。」

前幾天才從韓國返台，蔡其昌表示，「因為韓職邀請了幾次，主要瞭解韓職在電子好球帶實施的狀況，看了發現比想像中更厲害一點，耳機裡面一秒內可以聽到好壞球，幾乎是同步。」

蔡其昌表示，「以韓職會長說的，電子好球帶誤判率很低，透過數據去瞭解與設備，而韓職對於中職使用投手出手秒數縮短有興趣，我們提供相關數據，包含投手違規機率多高，什麼狀況會違規，棒球比賽要縮短，是全世界棒球的趨勢。」

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有關於電子好球帶技術，蔡其昌表示，「這兩年聯盟與運科有很密切聯繫，已經合作2年，但要看運科技術測試，開始研議墊子好球帶的可能性，目前方案未定，也要看看工研院電子好球帶的技術。」

這趟前往韓職交流，蔡其昌認為，「去年韓職沒有來打冬季聯盟，今年希望他們過來，過去來的都不是職棒球隊，真的韓職球隊沒有來，這次也有拜會兩個球團，邀請韓職球隊來參加，而韓職也有邀請賽，時間比我們冬盟早一點，韓職展現很高的興趣，時間準備上，今年怕行政作業來不ˊ擊，如果今年來不及，希望明年一定要來，包括英雄隊和起亞隊都有興趣，希望可以來冬盟，今年冬盟一定會辦。」

此外，蔡其昌提到，「還有與韓職春訓交流，希望春訓結束回韓國之前，可以系統性進行交流，包括過去都是邀約，希望用聯盟的角色去談，來台灣春訓的韓國球隊，可以系統性跟中職6球隊打交流賽，還有國家隊交流，韓職會長表示可以規劃，也有興趣來談。」