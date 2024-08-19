運動雲

>

冬盟一定會辦　蔡其昌回報韓職「電子好球帶」經驗

▲▼中職會長蔡其昌與韓職會長許龜淵會面。（圖／KBO）
▲蔡其昌與許龜淵。（圖／中華職棒提供） 

記者陳立勳／台北報導

中華職棒會長蔡其昌近期前往韓國拜訪韓國職棒會長許龜淵，雙方針對電子好球帶等事項進行交流，蔡其昌表示，「電子好球帶誤判率很低。」

前幾天才從韓國返台，蔡其昌表示，「因為韓職邀請了幾次，主要瞭解韓職在電子好球帶實施的狀況，看了發現比想像中更厲害一點，耳機裡面一秒內可以聽到好壞球，幾乎是同步。」

蔡其昌表示，「以韓職會長說的，電子好球帶誤判率很低，透過數據去瞭解與設備，而韓職對於中職使用投手出手秒數縮短有興趣，我們提供相關數據，包含投手違規機率多高，什麼狀況會違規，棒球比賽要縮短，是全世界棒球的趨勢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有關於電子好球帶技術，蔡其昌表示，「這兩年聯盟與運科有很密切聯繫，已經合作2年，但要看運科技術測試，開始研議墊子好球帶的可能性，目前方案未定，也要看看工研院電子好球帶的技術。」

這趟前往韓職交流，蔡其昌認為，「去年韓職沒有來打冬季聯盟，今年希望他們過來，過去來的都不是職棒球隊，真的韓職球隊沒有來，這次也有拜會兩個球團，邀請韓職球隊來參加，而韓職也有邀請賽，時間比我們冬盟早一點，韓職展現很高的興趣，時間準備上，今年怕行政作業來不ˊ擊，如果今年來不及，希望明年一定要來，包括英雄隊和起亞隊都有興趣，希望可以來冬盟，今年冬盟一定會辦。」

此外，蔡其昌提到，「還有與韓職春訓交流，希望春訓結束回韓國之前，可以系統性進行交流，包括過去都是邀約，希望用聯盟的角色去談，來台灣春訓的韓國球隊，可以系統性跟中職6球隊打交流賽，還有國家隊交流，韓職會長表示可以規劃，也有興趣來談。」

關鍵字： 中職韓職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

球員玩德州撲克懲處事件 　蔡其昌：找球團討論爭議場合與對象

球員玩德州撲克懲處事件 　蔡其昌：找球團討論爭議場合與對象

蔡其昌提出技術委員「專職」　二軍開燈費用聯盟出一半

蔡其昌提出技術委員「專職」　二軍開燈費用聯盟出一半

手指挫傷影響變速球　威能帝：狀態還沒百分百

手指挫傷影響變速球　威能帝：狀態還沒百分百

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

黃竣彥暴投奉送超前分　樂天橫掃統一4連勝

黃竣彥暴投奉送超前分　樂天橫掃統一4連勝

「打擊有高有低」　陳聖平：中職沒有投手好對付

「打擊有高有低」　陳聖平：中職沒有投手好對付

高塩將樹「能吃局數」　餅總暫不調整陳韻文定位

高塩將樹「能吃局數」　餅總暫不調整陳韻文定位

樂天割捨霸威斯　洋投名單還有鎖定人選

樂天割捨霸威斯　洋投名單還有鎖定人選

威斯佛登板先等工作簽證　林立回歸先發需要時間

威斯佛登板先等工作簽證　林立回歸先發需要時間

快訊／樂天宣布註銷霸威斯　球團感謝今年貢獻

快訊／樂天宣布註銷霸威斯　球團感謝今年貢獻

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

劉俊緯遭火球直擊肋骨恐影響U23　葉總嘆：我看是沒了

快訊／奧運奪金「國光獎金」怎麼領？　林郁婷、李洋親自曝光了

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

124年來首見！馬林魚完美「8-9-4-2」雙殺守備寫歷史

郭嚴文轟3分彈致勝功臣　被隊友狂虧首度回應籃籃緋聞

大谷翔平暴力轟產量快追上洋基兩怪物　1數據齊名小葛瑞菲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

2國光獎金怎麼領　林郁婷、李洋親曝光

3劉俊緯被156火球打中　肋骨竟沒斷

4馬林魚8-9-4-2雙殺守備124年首見

5郭嚴文被隊友狂虧　首度回應籃籃緋聞

最新新聞

1徐若熙回饋家扶　自費包車加手套

2台灣棒球音樂　周思齊《再出發》

3冬盟一定辦　回報韓職電子好球帶

4戴資穎日本賽回歸！是否打韓國賽狀況曝

5德州撲克事　蔡其昌：場合是核心

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

魔神樂狀況沒那麼好　樂天教頭按讚馮健庭創造機會

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

郭嚴文轟3分彈致勝功臣　被隊友狂虧首度回應籃籃緋聞

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366