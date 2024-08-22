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大谷翔平敲安跑出本季第39盜　道奇8比4擊退水手4連勝

記者陳立勳／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今天先發出賽，對上西雅圖水手隊，此役大谷翔平不僅有安打表現，同時跑出本季第39次盜壘成功，終場道奇8比4擊退水手，拿下4連勝。

賽前大谷翔平本季累積39轟、38盜，今天挑戰單季「40轟40盜」里程碑，本場大谷翔平擔任指定打擊，排在第1棒，第1局首打席遭到三振，水手隊第2局坎佐內（Dominic Canzone）擊出中外野高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點。

第3局大谷翔平仔細選球，獲得四壞球保送，下一棒貝茲（Mookie Betts）掃出左外野二壘安打，帶有2分打點，大谷翔平跑回超前分。

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道奇隊第4局再添分數，史密斯（Will Smith）擊出中外野飛球，形成高飛犧牲打，有1分打點，第5局大谷翔平敲出右外野安打，上壘後發動盜壘成功，跑出本季第39盜，後面靠著弗里曼（Freddie Freeman）適時二壘打，再衝回本壘得分，單局道奇隊攻下5分。

水手隊6局上要回1分，6局下大谷翔平在三壘有人狀況上場，擊出左外野飛球，無法送回壘上隊友，8局上水手隊再追回1分，8局下大谷翔平本場最後一次打擊，可惜敲出一壘滾地球遭到刺殺，不過最後道奇隊仍以4分差勝出。

總計大谷翔平4打數敲出1支安打，選到1次四壞球保送，也被三振1次，替球隊跑回2分，打擊率0.291，連續5場有安打演出。

道奇隊先發投手弗拉赫提（Jack Flaherty）先發5.2局，用了99球，61個好球，被擊出5支安打，投出5次三振，1次四壞球，1次觸身球，失2分，1分自責分，收下本季第10勝。

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）
▲洛杉磯道奇隊大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社） 

關鍵字： MLB大谷翔平棒球

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