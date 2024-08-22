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陳柏清告訴自己要冷靜　江少慶投球「值得學習」

記者陳立勳／新莊報導

台鋼雄鷹22日2比1打敗富邦悍將，中止5連敗，最大贏球功臣就是先發左投陳柏清，繳出6.2局無失分優質先發，賽後陳柏清表示，「狀況來的時候，告訴自己要冷靜。」

▲台鋼雄鷹投手陳柏清。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲陳柏清。（圖／台鋼雄鷹提供）  

今天陳柏清先發6.2局，用了91球，65個好球，被擊出6支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，收下本季第4勝，獲選單場最有價值球員。

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談到今天表現，陳柏清表示，「季初的時候不穩定，丟完每一場，都有跟學長交流，像是江承諺、賴鴻誠、施子謙，去討論每一場比賽怎麼去調整狀況。」

沒有把第7局投完，陳柏清坦言，「當然能幫助球隊勝利，當然是想要繼續丟，但狀況來的時候，告訴自己要冷靜，不能急促去面對打者。」

今天是第一個一軍球季，陳柏清認為，「最大收穫是勇於跟打者對決，不要一直閃躲，不要投得邊邊角角，一軍打者蠻有力量，把自己做好，每一顆球或是每一局做到位。」

此外，首次對決富邦強打張育成，3打數沒被擊出安打，陳柏清表示，「沒有想很多，按照捕手位置下去丟，把自己該做的事情做好，江少慶今天受傷回來，也是很有水準的投手，蠻值得學習，不管對手是誰，把自己本份做好。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹

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