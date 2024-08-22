陳柏清優質6.2局無失分　台鋼2比1險勝富邦中止5連敗



▲陳柏清。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／新莊報導

台鋼雄鷹22日在新莊棒球場交戰富邦悍將，台鋼派出左投陳柏清掛帥先發，對上今年初登板的江少慶，此役江少慶投出5局無失分，但台鋼把握第6局攻下2分，搭配陳柏清優質先發，最終2比1險勝富邦，中止5連敗。

前5局雙方都沒有越雷池一步，第6局台鋼率先打破僵局，一上來林家鋐擊出三壘方向內野安打，黃劼希成功觸擊短打，推進林家鋐上到二壘，接著吳念庭擊出一壘方向內野安打，下一棒陳文杰敲出右外野安打，先送回1分，後面王柏融也補上安打，再打下1分。

富邦第8局打破鴨蛋，把握台鋼換投賴鴻誠，張育成、范國宸相繼安打上壘，董子恩敲出適時安打，帶有1分打點，但後續反攻無力，最後仍以1分差敗北。

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受到右肘傷勢影響，江少慶終於在相隔426天，再次於一軍登板，總計先發5局，用了68球，51個好球，被擊出3支零星安打，投出4次三振，沒有任何四死球保送，無失分，最快球速有152公里，最後無關勝敗。

富邦江國豪第6局接手投球，中繼0.2局，被敲出4支安打，丟掉2分自責分，承擔本季第7敗。

陳柏清先發6.2局，用了91球，65個好球，被擊出6支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，收下本季第4勝。