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感謝陳柏清幫台鋼止敗　洪總看魔鷹首盜：心血來潮

記者陳立勳／新莊報導

台鋼雄鷹22日2比1險勝富邦悍將，中止5連敗，其中台鋼左投陳柏清繳出6.2局無失分好投，賽後台鋼總教練洪一中稱讚，「越投越穩定。」

▲台鋼雄鷹總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供） 

台鋼左投陳柏清先發6.2局，用了91球，65個好球，被擊出6支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，收下本季第4勝，獲選單場最有價值球員。

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評價今天陳柏清投球內容，洪一中表示，「表現當然很好，第7局要不是三壘手那一球沒有處理好，不然還有投第8局的機會，也要謝謝他，有幾次球隊在連敗的時候，都幫球隊止敗，這幾場下來，感覺越投越穩定，球的控制比較好一點。」

洪一中認為，「陳柏清的威力還可以再更好，穩定性還不錯，不像球季一開始，遇到狀況壞球一直來，被打沒有關係，壞球如果投太多就不太好。」

今天開路先鋒曾子祐只打2次提前退場，洪一中解釋，「曾子祐這兩天感冒，照理說讓他休息，但他想要拚連續出賽，不想要休息，所以比賽中間看他有一點不舒服，就趕快換下來。」

至於洋砲魔鷹（Steven Moya）第2局發動盜壘，也是本季第一次，洪一中表示，「是魔鷹自己盜的，可能心血來潮，我也不知道為什麼會盜壘。」

第2局王博玄擊出一壘邊線滾地球，被富邦一壘手范國宸攔下，洪一中表示，「因為那一球很強，想說奇怪怎麼會接到，被對方一壘手攔下來，范國宸守得很好，感覺是要穿越二壘安打，有問一壘指導教練黃甘霖，才知道是因為球有打到壘包，球的速度變慢。」

關鍵字： 中職台鋼雄鷹影音

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