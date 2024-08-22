張育成站背後「特別自在」　江少慶復出首戰很滿意

記者陳立勳／新莊報導

富邦悍將22日1比2輸給台鋼雄鷹，但好消息是王牌投手江少慶復出首戰，繳出5局無失分，賽後江少慶表示，「對自己表現覺得滿意。」



▲江少慶。（圖／富邦悍將提供）

由於右肘傷勢影響，江少慶今天終於在相隔426天於一軍登板，面對台鋼打線，總計先發5局，用了68球，51個好球，被擊出3支零星安打，投出4次三振，沒有任何四死球保送，無失分，最快球速有152公里，最後無關勝敗。

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久違登上一軍投手丘，江少慶表示，「今天還算滿意，復健一年當中，今天5局沒有失分，對自己覺得滿意，用球數還算合理範圍，希望接下來身體狀況可以更好，把局數拉長，應對更多比賽。」

原先教練團賽前設定投80球，但今天江少慶只投了68球就退場，江少慶坦言，「其實還可以再投，但就是按照教練指示，5局結束就下來，蠻期待自己，一年復健當中蠻辛苦，最後一個月手的恢復速度慢慢加速，回到球場上是開心的，還有更多進步空間，第一場先發已經很滿意了，很感謝球迷進場。」

今天是首次與過去小聯盟隊友張育成一起代表富邦出賽，江少慶笑說，「第一局有感受到，自己的背後是曾經的隊友，感覺是蠻熟悉的畫面，場上有跟他對話，感覺特別自在。」

面對下一場出賽安排，江少慶認為，「就是看教練團決定，看接下來手的回饋，如果是健康順利的，接下來局數與用球數會慢慢拉長，棒球是團體運動，每個人認真打比賽，都會有機會。」